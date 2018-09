Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za mediteranski uragan-Medicane, koji će za vikend prvo zahvatiti dijelove Italije, zatim dijelove Grčke i Turske.

DHMZ navodi kako se trenutno u Jonskom moru razvija Medicane (od engl. Mediterranean Hurricane, - mediteranski „tropski“ ciklon ili mediteranski uragan).

Prema prognozama, uragan bi se najprije trebao približiti južnoj Italiji, a zatim u subotu krenuti prema Grčkoj i Turskoj gdje bi se u konačnici trebao i raspasti. Maksimalna brzina vjetra predviđa se oko 120 km/h, a na obalu južne Grčke i Turske mogao bi donijeti veću količinu oborine te uzrokovati bujične poplave i visoke valove na moru, navodi DHMZ u priopćenju.

Medicane su relativno rijetke meteorološke pojave koje nastaju u Sredozemnom moru. Prosječno se pojavljuju 3 puta u 2 godine. Većina nastalih sustava pritom ostaje pri ili ispod jačine tropske oluje, no ponekad se može dogoditi da neke oluje dostignu i kategoriju 1 na ljestvici jačine uragana.

Za nastanak medicanea potrebna je topla morska površina, od 15 do 26 °C, zbog čega je idealno vrijeme za njihov nastanak kraj ljeta i početak jeseni, visoka temperatura zraka te iznenadni prodor hladnijeg zraka da bi se razvila nestabilnost iz koje bi se dalje razvio sustav oluja pa naposljetku i medicane.

Prosječne veličine takvih sustava kreću se od 70 km do 300 km, njihov životni vijek je od 6 sati do otprilike 5 dana, a brzina vjetra u medicaneu može doseći i 140 km/h. Na satelitskim snimkama mogu se prepoznati kao oblačni sustavi s 'okom', slično kao i kod uragana, no sustavi su bitno drugačiji po svom nastanku, navodi se u priopćenju DHMZ-a.

Il Messaggero navodi kako je ovo prvi put da se u Mediteranu formira uragan prve ili druge kategorije. Nazivaju ga najvećom olujom Mediterana otkako postoje mjerenja, a njihovi meteorolozi predviđaju vjetrove i do 160km/h. Prema njihovim informacijama, uragan će se opasno približiti Siciliji, posebno provincijama Sirakuze, Katanije i Jonske Kalabrije.

Dodajmo da je DHMZ za sutra za Velebitski kanal izdao crveno upozorenje zbog olujne bure s udarom vjetra od 85-110 km/h. Za Riječku regiju i Kvarner izdano je narančasto upozorenje.

Crveno upozorenje označava izuzetno opasno vrijeme, s mogućnošću velike štete i nezgode s opasnošću za život. Narančasto upozorenje označava opasno vrijeme. Šteta i ljudske žrtve su moguće.