Glavni grad Indije New Delhi počeo je s primjenom sustava racionalizacije prometa s obzirom na opasnu razinu zagađenja zraka.

U razdoblju od 4. do 15. studenoga vlasnici automobila s tablicama s neparnim brojevima moći će voziti samo neparnim danima, a za parne registarske tablice vrijedi obratno pravilo. Isti se sustav provodio 2016. i 2017. godine, no nije poznato je li pomogao u smanjenju zagađenja, piše BBC.

Razina čestica zagađenja u zraku, poznatih kao PM2.5, u glavnom je gradu Indije znatno viša od preporučene, a zbog zagađenja zraka milijuni stanovnika izloženi su opasnosti od respiratornih oboljenja.

Upozorili građane da ne idu van

Zdravstveni radnici upozorili su stanovnike da ostanu u zatvorenim prostorima te da se nastoje suzdržati od bilo kakvih fizičkih aktivnosti. Škole su zatvorene do utorka, no čini se da će to potrajati do petka jer se grad još uvijek guši u gustome smogu.

Jedan od čelnih ljudi New Delhija Arvind Kejriwal kazao je da bi zahvaljujući sustavu racionalizacije prometa, poznatog i kao "plan par-nepar", na cestama i prometnicama moglo biti tisuće automobila manje.

Svi oni koji se ne budu pridržavali odredbe bit će kažnjeni s 4000 rupija globe (oko 380 kuna), što je dvostruko veća kazna u odnosu na prethodne godine. Na ulice će smjeti jedino vozila javnog prijevoza, hitne službe, taksi-vozila i motocikli.

No strahuje se da plan neće pretjerano pomoći u smanjenju razine smoga. Naime, slične mjere ranije su značajno smanjile zastoje u prometovanju New Delhijem, no nisu u većoj mjeri utjecale na razinu zagađenosti zraka.

Što je glavni uzrok zagađenja?

Stručnjaci smatraju da su ispušni plinovi automobila samo jedan od brojnih faktora koji su, po mišljenju Kejriwala grad pretvorili u svojevrsnu "plinsku komoru". Zapravo je glavni uzrok visoke razine zagađenja u ovo doba godine rezultat djelovanja poljoprivrednika koji spaljuju njive poslije kosidbe žitarica da bi počistili polja.

Taj proces stvara smrtonosan koktel čestica, ugljikova dioksida, dušikova dioksida i sumporova dioksida, a stanje je dodatno pogoršao vatromet organiziran na hinduističkom festivalu Divali prije tjedan dana. Razina smoga viša je i zbog emisije plinova u industriji i građevini.

Koliko je stanje ozbiljno?

Smog koji se spušta na grad nemoguće je izbjeći. Znanstvenik Siddharth Singh, koji se bavi klimom i autor je knjige "Veliki smog Indije", kaže da zrak u New Delhiju smrdi na zapaljeno lišće. Stanovnici kažu da je sve "zadimljeno" te da osjećaju svrbež u očima i u grlu.

Po službenim rezultatima mjerenja, razina opasnih čestica u zraku, poznatijih kao PM2.5, mnogo je veća od preporučene i oko sedam puta veća nego u kineskome glavnom gradu Pekingu, koji se posljednjih nekoliko godina bori sa sličnim problemima. Dužnosnik indijskog ministarstva zdravstva kaže da gradske službe koje mjere razinu zagađenja zraka na mjeračima nemaju dovoljno brojki kojima bi točno evidentirali razinu zagađenja.

U školama podijeljene maske

U školama je podijeljeno pet milijuna maski te je proglašeno izvanredno stanje. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) ranije je objavila da je za trećinu smrtnih slučajeva od moždanog udara, raka pluća i srčanih bolesti odgovorno zagađenje zraka. Na njihovoj internetskoj stranici stoji da "jako zagađenje zraka ima jednak učinak na zdravlje pojedinca kao pušenje".

Sustav par-nepar

Vlada New Delhija treći je put predstavila "sustav par-nepar" uz nekoliko izmjena. Da bi se plan proveo, angažirane su stotine policajaca i volontera.

Svima je jasno da će primjena tih mjera dodatno opteretiti sustav javnog prijevoza. Dužnosnici kažu da su spremni dodatni autobusi i vlakovi koji će prometovati tijekom ovog razdoblja.

Ograničenja su na snazi od 8 do 20 sati od ponedjeljka do subote, a nedjelja je slobodan dan za vožnju.

Za razliku od ranijih godina, vozila koja voze na čista goriva neće predstavljati izuzetak, a električna vozila mogu svakodnevno normalno prometovati. (Hina)