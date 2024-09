Dodika izviždali ratni veterani, on im pokazao srednji prst: "U ratu dezerter..."

Na jezeru Bardača u blizini Banje Luke u nedjelju se održavao Gastro fest na kojem je došlo do incidenta između pripadnika Udruženja Veterani odbrambeno-otadžbinskog rata i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Kako je Srpskainfo prva objavila, na livadi u Bardači, pored mjesta gdje se održava Gastro fest, spustio se helikopter iz kojeg je izašao Milorad Dodik, ali nije sve prošlo kako je očekivao. Prolazeći pored šatora u kojem su se okupili ratni veterani, Dodik je prišao da se s njima rukuje, ali su veterani odbili da mu pruže ruku. Incident je eskalirao nakon što su ratni veterani počeli zviždati Dodiku i vikati "Ua", nakon čega se predsjednik RS-a okrenuo i pokazao im srednji prst.

Nakon što je Dodik otišao, borcima su prišla dvojica ljudi iz njegove pratnje od kojih je jedan agresivno nastupio, a incident je na kraju ipak spriječen.

"Točno je da je došlo do neugodne situacije kada je našem stolu prišao Milorad Dodik. Ljudi se nisu htjeli rukovati s njim rukuju i počeli su glasno negodovati, a onda se on okrenuo i pokazao im srednji prst. Poslije toga je jedan od članova njegova osiguranja ušao u raspravu s našim ljudima, ali je teži incident ipak spriječen", rekao je potpredsjednik udruženja Nedeljko Klincov.

Svemu je svjedočio i Branislav Borenović koji je za Klix.ba potvrdio da se to dogodio i kazao da se sve odigralo neočekivano u 10-ak sekundi.

Као и сваке године, пријатно дружење на Бардачи на позив Ветерана Војске Републике Српске.



Иако је било ненаданих непријатности када је Додик покушао, али био спријечен од бораца да им се придружи, па је показивао вулгарне гестове, то није утицало на лијепу атмосферу и дружење.… pic.twitter.com/xyTkrqqJEO — Branislav Borenović (@BBorenovic) September 1, 2024

Povodom incidenta je reagirala predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić, koja je rekla da je Dodikova ružna gesta pokazivanja srednjeg prsta simbol njegovog odnosa prema narodu.

"U ratu dezerter, u miru borcima srednji prst - to je Dodik! To je Milorad Dodik. Ako nekom nije jasno bilo do sada. Jednom ratni profiter i švercer - uvijek ratni profiter... Srednji prst borcima je srednji prst cijelom našem narodu! Srednji prst borcima je srednji prst Milorada Dodika cijeloj Republici Srpskoj", kazala je Trivić.

