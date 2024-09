Vrućine ne popuštaju ni noću, a za jednu regiju upaljen i meteoalarm: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Vrući zrak zauzima najveći dio Sredozemlja, Balkan, ali i dobar dio centralne Europe gdje će također i u prvim danima rujna biti neuobičajeno vruće. Prizemno smo u polju izjednačenog tlaka, vrijeme će sljedećih dana, uz svu ovu toplinu biti i sunčano, no povremeno će ipak biti manjih nestabilnosti koje se mogu manifestirati kroz poneki pljusak, i to prije svega u gorju, unutrašnjosti Istre i Dalmacije.



Prvo jutro u novom radnom tjednu, pretežno sunčano i toplo, a na Jadranu i vrlo toplo. Ova previsoka temperatura tijekom noći i jutra vrlo je neugodna za spavanje, pa je na snazi i dalje narančasta razina Meteoalarma za područje Jadrana. Na moru će u nedjelju navečer najčešće biti između 24 i 27 stupnjeva. U kopnenim krajevima su noći pak ugodnije i omogućavaju dobar san. Tu će rano ujutro biti između 16 i 20 stupnjeva, a u gorju moguće i malo svježije. Posvuda bez vjetra, samo će uz obalu ponegdje puhati slab jugozapadnjak.



I poslijepodne nam nosi pretežno sunčano vrijeme. U središnjoj Hrvatskoj još jednom uz temperaturu između 32 i čak 35 stupnjeva u onom najtoplijem dijelu dana.



Vrlo slično i u Slavoniji i Baranji. Prevladavat će sunčano i vruće. Vjetar slab, a dnevna temperatura uglavnom oko 34, 35 stupnjeva.



I na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj najvećim dijelom sunčano. Poslijepodne uz umjeren razvoj oblaka stoji mala mogućnost i za poneki pljusak, prije svega u Gorskom kotaru i u unutrašnjosti Istre. Ponegdje na moru sutra tek umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura u gorju od 27 do 31, a na sjevernom Jadranu između 32 i 34 stupnja.



U Dalmaciji također pretežno sunčano i vruće. Puhat će slab, samo mjestimice umjeren jugozapadnjak, a temperatura će biti većinom između 32 i 35 stupnjeva.



Temperatura mora i dalje je između 25 i 27. Dosta toplo.



UV indeks će u ponedjeljak u većini zemlje biti umjeren ili visok. Sunce je sve niže nad horizontom, svijetli dio dana sve kraći, pa je i opasnost od UV zračenja nešto manja.

Vrijeme idućih dana

Na kopnu sljedećih dana prevladavat će sunčano i vruće vrijeme. Uz dnevni razvoj oblaka može biti i lokalnih pljuskova, ponajprije u gorskoj Hrvatskoj, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a u četvrtak i drugdje u unutrašnjosti. Bit će malo manje vruće, no i dalje pretoplo za prve dane rujna.



I na moru će prevladavati sunčano te će se zadržati vruće. Neće biti posve stabilno pa će poneki pljusak biti moguć uglavnom u četvrtak kad će i na moru biti malo oblačnije. Puhat će većinom slab vjetar s juga i jugozapada, povremeno u utorak i četvrtak umjerene jakosti. Vrućina popušta, no ne previše. Preko 30 na moru ostaje i dalje.



Kad govorimo o vikendu, govorimo zapravo o ljetu. Pretežno sunčano i vruće, možda ne kao u prvoj polovici tjedna, ali svakako vruće. Sa subote na nedjelju stoji i mala mogućnost za pljusak. No potvrdu za to pričekat ćemo još koji dan.



