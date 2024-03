Crnogorci uhvatili prevaranta teškog 40 milijardi dolara: Kralja kriptovaluta izručit će Južnoj Koreji

Kralj kriptovaluta Do Kwon bit će izručen iz Crne Gore Južnoj Koreji, odlučio je viši sud u Podgorici. Prethodno je Žalbeni sud ukinuo rješenje Višeg suda kojim se Do Kwon izručuje SAD-u.

Prošle godine, u lipnju, 32-godišnji Do Kwon i njegov poslovni partner Hon Chand-yun osuđeni su na četiri mjeseca zatvora zbog korištenja krivotvorene putovnice. U kaznu im je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru u kojemu su se nalazili od 23. ožujak 2023., prenose Vijesti.

Do Kwon i Hon Chand-yun s lažnim putovnicama u ožujku prošle godine pokušali su se ukrcati na let za Dubai. Do Kwon je imao falsificiranu osobnu iskaznicu na ime Wang Thomas, a Chand-yun na ime Niem Friedrich. Lažne putovnice su bile kostarikasnke, a osobne iskaznice izdane od strane Belgije.

Do Kwon je priznao da je preko poznanstava dobio kontakt agencije u Singapuru koja se bavi izradom tzv. "zlatnih" putovnica. Chand-yun, drugooptuženi, tvrdio je da je putovnicu dobio preko Do Kwona, što je ovaj potvrdio te izrazio želju da samo on snosi posljedice.

Mozak operacije, Do Kwon, koji se suočava s optužbama za prevaru na tržištu kriptovaluta u vrijednosti većoj od 40 milijardi dolara.

Prema zakonima Crne Gore, falsificiranje isprava je kazneno djelo koje može rezultirati zatvorskom kaznom u trajanju od tri mjeseca do pet godina.

Južnokorejski tužitelj, koji vodi istragu o propalom kriptoprojektu Terra-Luna, izjavio je da Do Kwon, osnivač spomenute kompanije, treba biti izručen Seulu radi suđenja.

Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja zatražile su njegovo izručenje kako bi se suočio s optužbama povezanima s kolapsom njegove kriptoimperije vrijedne 40 milijardi dolara, izvijestio je Wall Street Journal.