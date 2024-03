Medvedev o pokolju u Moskvi: "Osvetit ćemo svakog od njih. Samo čekajte, gadovi"

U Rusiji je danas proglašen dan žalosti zbog terorističkog napada na koncertnu dvoranu u Moskvi u kojem je ubijeno više od 130 ljudi, a za koji je odgovornost preuzela Islamska država.

Pročitajte i ovo Oduzet vlasnici FOTO Potresna objava o zanemarenom bernardincu: "Za dlaku je izbjegao umiranje od gladi, a i zlostavljan je"

O masakru se danas oglasio Dmitrij Medvedev, bivši ruski predsjednik i premijer te sadašnji zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti.

"Osvetit ćemo svakog od njih. Oni koji su uključeni, bez obzira na zemlju porijekla i status, sada su naša glavna i legitimna meta. Samo čekajte, gadovi", napisao je na platformi X.

We will avenge each and every one. And those who are involved, regardless of the country of origin and status, are now our main and legitimate target.



You just wait, bastards.