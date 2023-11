Djevojčica (8) za koju se mislilo da je ubijena u napadu Hamasa možda je živa: Sestra joj poslala dirljivu poruku

Obitelj su o tome obavijestile izraelske vlasti prije pet dana, rekla je u nedjelju njezina starija sestra. Natalie Hand rekla je u intervjuu za Channel 12 da je obitelj plakala za Emily kad su obaviješteni da je ubijena.

"Rečeno nam je da je ubijena. Bili smo u žalosti. Zatim su nam 31. listopada rekli da je vrlo vjerojatno da je oteta", rekla je.

Emily je spavala kod prijateljice u kibucu u noći sa 6. na 7. listopada, rekla je Natalie, a njezina prijateljica i majka njezine prijateljice također su navodno otete. I njihovoj je obitelji isprva rečeno da su ubijene, rekla je Natalie.

Napomenula je da Emily ima i irsko državljanstvo. Rekla je da su irske vlasti obećale učiniti sve što mogu kako bi pomogle, iako su jasno dale do znanja da su njihovi kapaciteti za to ograničeni, rekla je, piše Times of Israel.

U studiju Channel 12 Natalie je Emily poslala poruku: "Želim ti poručiti da radimo sve da te vratimo kući. Puno te volimo i nedostaješ nam".

Emilyna pokojna majka, koja je prije nekoliko godina umrla od raka, rođena je u Izraelu.

Otac je 12. listopada u emotivnom intervjuu za CNN govorio o tome kako je primio vijest da je Emily mrtva. "Samo su rekli - pronašli smo Emily, ona je mrtva. Na to sam ja rekao u redu, jer je to bila bolja vijest od svih mogućnosti koje sam znao", ispričao je tada.

"Mogućnosti su bile: ili je mrtva ili je u Gazi. A ako znate išta o tome što rade ljudima u Gazi, to je gore od smrti... Tako da je smrt bila blagoslov", kazao je tom prilikom.