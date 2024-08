Dječaci opljačkali benzinsku, a kad ih je vlasnik uhvatio krenuo je užas: Morali su se šišati na ćelavo, tukao ih je i snimao...

Trojica dječaka u dobi od 15, 14 i 12 godina opljačkali su 25. kolovoza benzinsku postaju u jednom selu kod Bele Crkve u Vojvodini. Ukrali su energetska pića i novac. Nakon toga ih je vlasnik benzinske navodno tukao i maltretirao, pa su roditelji odlučili slučaj prijaviti policiji.

Dva dana nakon pljačke, tvrdi upućeni izvor za Blic, djeca su doživjela pravi horor kada ih je, sumnja se, vlasnik benzinske postaje pretukao i tjerao da "za kaznu" jedan drugoga šišaju na ćelavo i to ispred mjesta koje su opljačkali.

"Vlasnik pumpe je navodno uzeo mobitel i snimao ih dok oni plaču i međusobno se šišaju aparatom za šišanje. Također, jedan od dječaka dobio je udarac u nos, pa mu je kost slomljena", kaže izvor.

Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Vršcu potvrdili su da istražuju i pljačku benzinske i maltretiranje maloljetnika.

Oglasio se otac jednog od dječaka

Nakon incidenta se oglasio i otac jednog od dječaka. Kaže, ne opravdava pljačku, ali ono što je uslijedilo je "pravo divljaštvo".

"Ja sam prije svega ljut na svog sina i ni u jednom trenutku ne opravdavam to što je učinio. Sramim se, nije smio krasti", rekao je.

Opisao je kako je jedan od trojice dječaka istražio benzinsku, a dan kasnije su krenuli u pljačku. Jedan je čuvao stražu, a druga dvojica ušla kroz prozor. Njegov sin je uzeo četiri energetska pića, a drugi dječak novac. Sve su snimile kamere.

"Zatim je vlasnik pumpe došao kod nas doma i sasvim smo normalno razgovarali. Nije bilo sukoba jer smo se dogovorili da ćemo nadoknaditi štetu koju su djeca napravila. Iako su dječaci tvrdili da su uzeli oko 9000 dinara (77 eura), vlasnik je inzistirao da je riječ o 100 tisuća dinara (oko 855 eura). Roditelji su bili spremni platiti i taj iznos", rekao je otac jednog od dječaka.

Vlasnik je dva dana nakon pljačke pumpe ponovno došao do njih i tražio da se djeca ispričaju i njegovoj sestri, koja je suvlasnica benzinske pumpe. Roditelji su to odobrili i djecu pustili da sjednu u njegov auto kako bi ih odvezao do sestre. Nakon što ih je uveo u dvorište svoje kuće, počela je neviđena tortura.

"Tukao ih je i šutao, a pridružila mu se i sestra. Jednom djetetu je slomio nos, pa ga je polijevao vodom iz crijeva da bi isprao krv. Tortura ni tada nije prestala, već je djecu opet stavio u automobil i odvezao ih kod frizera da ih ošiša za kaznu. U salonu je bila gužva, pa je kupio mašinicu za šišanje. Odvezao ih je do svoje benzinske, iznio stolicu i naredio im da jedan drugog šišaju na ćelavo. Djeca su to učinila i plakala," prepričava otac dječaka.

Agonija dječaka se nastavila dok njihov rođak nije prošao kraj pumpe i došao vidjeti što se događa. Jedno je dijete uspjelo pobjeći pa su roditelji brzo došli na benzinsku postaju.

"Da smo znali, nikad ne bismo dozvolili da djeca sjednu u njegov auto. Htjeli smo se ljudski ispričati i pokazati da su djeca shvatila svoju grešku, a ne da ih se tako izmaltretira. Odrasli čovjek je tukao i mučio djecu" rekao je šokirani otac za Blic.

