Vatrogasci se bore s požarima diljem Turske, a suhi i vrući vjetrovi otežavaju im gašenje. Šumski požari najviše su zahvatili zapadnu pokrajinu u kojoj je i treći po veličini turski grad - Izmir.

Požar u Izmiru izbio je kasno u četvrtak u okrugu Karsiyaka iz nepoznatih razloga, dok su vatrogasci već radili na obuzdavanju tri odvojena požara u sjeverozapadnoj Turskoj.

"Imamo informacije da su neke kuće izgorjele. Budući da sada puše vjetrovi do 80 kilometara na sat, često moramo zaustaviti intervenciju iz zraka", rekao je guverner Izmira dodajući da će se napori pojačati ako vjetrovi popuste.

Društvenim mrežama šire se snimke požara koji se približava stambenim područjima zbog čega je dio stanovništva evakuiran iz svojih domova.

Terrible wildfire in Karşıyaka of the İzmir Province, Turkey 🇹🇷 (16.08.2024)



