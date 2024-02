VIDEO Stabilna afrička demokracija u krizi zbog odgode izbora: U neredima poginuo student

Senegalom se šire nasilni prosvjedi i neredi protiv odgode predsjedničkih izbora, a zabilježen je i prvi smrtni slučaj.

U sukobima s policijom u sjevernom gradu Saint-Louisu poginuo je student, dok je glavnom gradu Dakaru policija suzavcem morala tjerati okupljene prosvjednike.

Pročitajte i ovo Rijeka zavijena u crno Novi detalji stravične nesreće u tunelu: "Dijelovi automobila bili su rasuti po tri trake, motor je izletio van"

Masovni prosvjedi su traju već tjedan dana, a prosvjednici vode borbe s policijom bacajući kamenje i paleći gume.

Protests continue in Mbacké 🇸🇳 as the population continue to show the discontent at Macky Salls decision to postpone the elections. This region of Senegal is one of the most affected by clandestine immigration due to lack of jobs & resources #FreeSenegal pic.twitter.com/r2EPg7GkMl