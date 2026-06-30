Supruzi ukrajinskog oligarha nakon eksplozije amputirane obje noge? "Dječak je ležao u krvi. Sve je izgledalo kao ratna zona..."

Ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev i njegova supruga Anna bore se za život nakon eksplozije ispred njihove stambene zgrade u Monaku.

Istražitelji sumnjaju da je riječ o pokušaju atentata, a u potragu za osumnjičenikom uključeni su francuski vojnici, policija i helikopteri.

Eksplozija je odjeknula u luksuznoj četvrti La Rousse, nedaleko od granice s Francuskom. Prema prvim informacijama, improvizirana eksplozivna naprava bila je napunjena vijcima i metalnim gelerima kako bi izazvala što teže ozljede.

U napadu su teško ozlijeđeni 58-godišnji Jermolajev i njegova supruga Anna, stomatologinja. Francuski mediji navode da je ona zadobila najteže ozljede te da su joj liječnici u posljednjim satima morali amputirati obje noge.

Ozlijeđen je i njihov sin David, čije je stanje, prema dostupnim informacijama, stabilno. Još četiri osobe zatražile su liječničku pomoć zbog šoka i posjekotina koje su zadobile od razbijenog stakla, prenosi The Sun.

Svi ozlijeđeni prevezeni su u bolnicu Pasteur u Nici, udaljenu dvadesetak kilometara od mjesta eksplozije. Zbog bojazni od novog napada pod stalnom su zaštitom pripadnika specijalnih snaga.

Eksplozija u Monaku Foto: AP Photo/Philippe Magoni

Prema dosadašnjoj istrazi, obitelj se vraćala kući nakon večere kada je eksplodirala naprava ostavljena ispred ulaza u zgradu.

Nadzorne kamere snimile su muškarca kako nekoliko trenutaka prije eksplozije ostavlja ruksak na stubištu zgrade. Nakon detonacije pobjegao je prema francuskom gradu Beausoleilu, koji se nalazi tik uz granicu s Monakom.

Na snimkama se vidi da je nosio crni šešir, tamnu trenirku, bijele traperice i tenisice.

#BREAKING: Police have launched a manhunt after a suspect fled the scene following a targeted explosion in Monaco. pic.twitter.com/Vg1hD2pH8Z — upuknews (@upuknews1) June 29, 2026

Vlasti ga smatraju naoružanim i iznimno opasnim. U potragu su uključena dva helikoptera, a francuski vojnici i policija pretražuju područje uz granicu. Istodobno su pojačane kontrole na autocestama i glavnim prometnicama Francuske rivijere, gdje policija zaustavlja vozila u potrazi za osumnjičenikom.

Državni ministar Monaka Christophe Mirmand izjavio je da je osumnjičenik prije napada više puta obilazio područje. "Uočeno je da je nekoliko puta prolazio tim dijelom grada prije eksplozije. To upućuje na zaključak da je promatrao žrtve i čekao pravi trenutak za napad", rekao je.

Državno odvjetništvo Monaka otvorilo je istragu zbog pokušaja ubojstva. Tužitelj Stéphane Thibault rekao je da je korištena takozvana paket-bomba.

Mirmand je potvrdio da je eksplozivna naprava sadržavala vijke i metalne gelere, zbog čega istražitelji vjeruju da je cilj bio izazvati što više ozljeda.

Eksplozija u Monaku Foto: AP Photo/Philippe Magoni

Na pitanje može li se govoriti o pokušaju atentata, odgovorio je kako sve okolnosti upućuju na takvu mogućnost. Prizori nakon eksplozije šokirali su stanovnike Monaka.

Silvano Ippolito, koji živi u blizini mjesta napada, ispričao je da je najprije pomislio kako je eksplodirala plinska instalacija. "Vidio sam dječaka kako leži na tlu sav u krvi dok mu je netko pokušavao pomoći. Na stubištu je bila žena oblivena krvlju. Nije imala stopala. Bila je teško ozlijeđena. Sve je izgledalo kao ratna zona", rekao je.

Još jedan stanovnik Monaka rekao je za The Sun da je eksplozija zvučala kao snažna grmljavina koja dolazi iz planina. Dodao je da su mnogi u prvi trenutak pomislili kako je riječ o eksploziji plina jer se ovakvi napadi u Monaku praktički nikada ne događaju.

I državni ministar Mirmand priznao je da se, koliko mu je poznato, ovakav čin u povijesti kneževine još nije dogodio. Vadim Jermolajev jedan je od najbogatijih ukrajinskih poduzetnika. Prema Forbesu, nalazi se među najbogatijim osobama u Ukrajini, a bogatstvo je stekao poslovima u sektoru nekretnina.

Karijeru je započeo u Dnipru, gdje je osnovao grupaciju Alef nakon raspada Sovjetskog Saveza. Njegove tvrtke poslovale su u različitim sektorima, uključujući proizvodnju vina i žestokih pića na Krimu, a sudjelovale su i u izgradnji kompleksa Brama, najviše zgrade u Ukrajini.

S obitelji je napustio Ukrajinu te je 2019. postao ciparski državljanin. Nakon početka ruske invazije preselio se u Monako, gdje je živio u Monte Carlu i bio jedna od najpoznatijih osoba iz ukrajanske poslovne zajednice.

Ukrajinske vlasti uvele su mu sankcije krajem 2023. godine zbog poslovanja na okupiranom Krimu te su mu zamrznule dio imovine. Tijekom godina suočavao se i s optužbama za gospodarski kriminal i pranje novca, koje je odbacivao.

Prema pisanju stranih medija, Jermolajev je u Monaku često viđan u luksuznom Bentleyju ukrajinskih registarskih oznaka. Posjedovao je i jahtu pod ukrajinskom zastavom te vilu visoke sigurnosti u Saint Jean Cap Ferratu na Francuskoj rivijeri.

Na tom području, uključujući Monako, posljednjih su godina dom pronašli brojni ukrajinski oligarsi koji su nakon početka rata napustili zemlju.