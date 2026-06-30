VIDEO Eksplozija u Monaku: Ostavio torbu s eksplozivom, teško ranjen ukrajinski milijarder

Policija u Monaku i susjednoj Francuskoj traga za muškarcem za kojega se sumnja da je u ponedjeljak detonirao improviziranu eksplozivnu napravu u središtu sredozemne kneževine te ranio nekoliko osoba.

Bogati ukrajinski poduzetnik jedan je od tri osobe ozlijeđene u eksploziji na ulazu u stambenu zgradu u Monaku, prema medijskim izvješćima u utorak dok vlasti istražuju uzroke incidenta i tragaju za osumnjičenikom.

Monaške vlasti su rekle da su ranjene tri osobe, a lokalni mediji su izvijestili da su dvije u kritičnom stanju. Identiteti žrtava nisu službeno potvrđeni, piše njemačka agencija dpa.

Jedan od najbogatijih ljudi Ukrajine

Prema izvješćima, među žrtvama je jedan od najbogatijih ukrajinskih poduzetnika, a ozlijeđeni su žena u dobi između 50 i 60 godina te tinejdžer iz iste obitelji. Druge osobe su također pretrpjele lakše porezotine te doživjele šok.

Jedan od teško ozlijeđenih je ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev, koji od početka rata u Ukrajini boravi u Monaku kao "VIP izbjeglica", naveo je izvor blizak istrazi za Le Figaro. U trenutku eksplozije, on se sa svojom partnericom i sinom vraćao u zgradu u kojoj žive.

Jermolajev je svojedobno bio na popisu 100 najbogatijih ljudi Ukrajine. Ukrajinskog državljanstva odrekao se 2019. godine, kada je postao državljanin Cipra.

Četiri godine kasnije, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odobrio je odluku Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu kojom su mu uvedene osobne sankcije.

Predsjednik monaške vlade Christophe Mirmand za francusku je televiziju BFMTV kazao da su tri ranjene osobe prevezene u bolnicu nakon eksplozije do koje je došlo oko 21 sat u ponedjeljak. Mirmand je odbio potvrditi je li se radilo o napadu. Dodao je da se incident ove vrste nikada nije dogodio u kneževini.

Zasad nije jasno je li ukrajinska obitelj bila meta napada. Mirmand je rekao da je eksplozivna naprava vjerojatno sadržavala vijke i sačmu. "Policija trenutno prikuplja dokaze", pojasnio je.

At approximately 9:05 p.m. local time, a deliberate explosion occurred on Rue Révérend-Père-Louis-Frolla in Monaco.

CCTV footage captured a man placing a backpack containing a booby-trapped explosive device filled with bolts and metal pellets designed to cause maximum injury to… pic.twitter.com/HyvazIXgAJ — T_CAS videos (@tecas2000) June 29, 2026

Teroristički napad?

"Najvjerojatnije je riječ o terorističkom napadu", izjavio je premijer Mirmand za AFP. Na mjestu događaja su pirotehničari i službenici sudske policije, a na granici prema Francuskoj, kod naplatne postaje La Turbie, postavljene su policijske kontrole.

Mediji su objavili da je eksplozivna naprava detonirana na ulazu u zgradu. Nedugo prije eksplozije, kamere za video nadzor su snimile osobu kako ostavlja ruksak na mjestu događaja te potom bježi, prema BFMTV-u koji je citirao monaške sigurnosne vlasti i regionalne novine Monaco-Matin.

BFM TV je eksplozivnu napravu opisao kao "bombu u obliku poštanskog paketa", pozivajući se na glavni tužitelja kneževine.

Potraga u tijeku

Policija i dalje traga za osumnjičenom osobom. Fotografije koje su objavili mediji prikazuju muškarca kako trči sa crnom kapom na glavi.

Stambena zgrada je smještena na trgu blizu granice s Francuskom, a osumnjičenik je navodno pješke pobjegao u francuski grad Beausoleil.

Mirmand je kazao da je oko 50 vatrogasaca i više od 80 policajaca došlo na mjesto događaja. Francuske hitne službe su također pomagale, prema izvorima u francuskom ministarstvu unutarnjih poslova, a francuska i monaška policija su započele zajedničku operaciju kako bi pronašle osumnjičenog.

Monaški princ Albert II. je u priopćenju objavljenom tijekom noći opisao incident kao "kriminalnu eksploziju" i "šok za cijelu zajednicu Monaka". Rekao je da su sve relevantne državne službe aktivirane u bliskoj suradnji s francuskim vlastima kako bi se identificirale odgovorne osobe.

Eric Ciotti, gradonačelnik obližnjeg francuskog grada Nice, događaj je nazvao "napadom" u objavi na društvenoj mreži X te "tragedijom koja je pogodila Monako". Izrazio je podršku za hitne službe, javlja dpa.