Charlie Hebdo povodom 10. godišnjice napada ima posebno izdanje: "Možemo se smijati Bogu, osobito ako postoji!"

Posebnim su izdanjem satiričnog lista Charile Hebdo odlučili novinari i urednici obilježiti desetu godišnjicu terorističkog napada na njihovu redakciju kada su dvojica braće, rođenih Parižana, alžirskog podrijetla uletjela i ubila 12 članova redakcije, a zbog karikature proroka Muhameda.

Na naslovnoj stranici stoji karikatura čovjeka koji lista njihove novine, a sjedi na vrhu puške AK-47, a iznad toga stoji naslov "Charlie Hebdo, neuništiv!". U samom specijalu imaju četiri stranice ispunjene natjecanjem u karikiranju Boga i religijskih vođa.

"Satira ima vrlinu koja nam je omogućila da prebrodimo ove tragične godine: optimizam", rekao je u uvodnik urednik Riss, koji je preživio masakr 7. siječnja 2015. u kojem je 12 ljudi, uključujući osmero iz uredničkog osoblja, umrlo.

"Ako se želite smijati, to znači da želite živjeti. Smijeh, ironija i karikature manifestacije su optimizma. Što god se dogodilo, dramatično ili sretno, želja za smijehom nikada neće prestati."

Nakon napada na Charile Hebdo započela je serija terorističkih napada Al Kaide i Islamske države na Francusku i Zapadnu Europu u kojima su stradale stotine ljudi.

Increvable ! Notre numéro spécial 7 janvier de 32 pages : 👉 Sondage Ifop : les Français sont pour la caricature 👉 Les résultats de notre concours #RireDeDieu 👉 Caricatures de Mahomet : récit d'une manipulation 👉 L'histoire des miracles de Charlie à l'usage des mécréants



Ovo posebno izadnje ide u prodaju u utorak na godišnjicu napada kada će biti upriličena i javna komemoracija na kojoj će sudjelovati francuski predsjednik Emmanuel Macron i pariška gradonačelnica Anne Hidalgo.

Natjecanje u karikaturama Boga

Nakon što su pozvali karikaturiste da pošalju svoje "najsmiješnije i najzlobnije" crteže Boga, dobili su čak 350 prijavljenih radova, a uredništvo je u posebno izdanje uvrstilo njih 40, a iznad stavilo naslov: "Da, možemo se smijati Bogu, osobito ako postoji".

Uz neke tipično okrutne i seksualno eksplicitne slike, jedna od njih referira se na proroka Muhameda s natpisom "ako skiciram nekoga tko crta nekoga tko crta nekoga tko crta Muhameda, je li to u redu?". Crtež prikazuje upravo to - karikaturista kako crta sliku drugog karikaturista koji radi na slici karikaturista koji crta bradatu figuru koja izgleda kao Muhammed.

Čini se da još jedna karikatura prikazuje vođe triju abrahamskih religija - kršćanstva, judaizma i islama - kao troglavog psa, piše France24.

Anketa podržava slobodu karikatura

Posebno izdanje također reproducira malu verziju jedne od najpoznatijih i najkontroverznijih naslovnica iz 2005., koja prikazuje lik Muhameda ispod naslova "Muhameda preplavili fundamentalisti". Na njoj se vidi kako Muhammed pokriva oči i govori "teško je biti voljen od idiota".

Nacrtao ju je Cabu, jedan od najpoznatijih francuskih karikaturista, koji je prije 10 godina ubijen izbliza kada su maskirani naoružani napadači upali u strogo zaštićene urede novina s jurišnim puškama AK-47.

Karikatura se koristi uz istraživanje stavova u Francuskoj o slobodi tiska, karikaturama i blasfemiji, koje je provela grupa za istraživanje Ifop u suradnji s Charlie Hebdoom.

Otkrilo je da 76 posto ispitanika vjeruje da su sloboda izražavanja i sloboda ismijavanja temeljna prava, dok 62 posto misli da ljudi imaju pravo ismijavati vjerska uvjerenja.

Ubojstva u Charlie Hebdou potaknula su izljev sućuti izražen u valu solidarnosti "Je Suis Charlie" ("Ja sam Charlie") s izgubljenim karikaturistima Cabuom, Charbom, Honoreom, Tignousom i Wolinskim među ostalima.

To je dakako dovelo do preispitivanja, a ponekad i do žestoke reakcije u nekim većinski muslimanskim zemljama protiv Charliejeva namjerno uvredljivog, često grubog humora koji je dio dugogodišnje francuske tradicije karikiranja.

Od svog osnutka 1970. godine Charlie Hebdo redovito testira granice francuskih zakona o govoru mržnje, koji nude zaštitu manjinama, ali dopuštaju blasfemiju i ismijavanje vjere.

Branitelji slobode govora u Francuskoj vide mogućnost ismijavanja vjere kao temeljno pravo stečeno kroz stoljeća borbe za bijeg od utjecaja Katoličke crkve.

Kritičari kažu da tjednik ponekad prelazi granicu islamofobije, ukazujući na neke karikature proroka Muhameda objavljene u prošlosti koje su povezivale islam s terorizmom.

"Ideja nije objaviti bilo što, već objaviti sve što ljude tjera na sumnju, navodi ih na razmišljanje, na postavljanje pitanja, da ne završe zatvoreni u ideologiji", rekao je Le Mondeu urednik Riss.

Da nisu samo muslimani ti koje Hebdo vrijeđa, dokazuju i dvije tužbe katoličkih organizacija zbog prikaza Djevice Marije na naslovnoj stranici u kolovozu kako pati od virusa boginja.

