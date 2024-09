FOTO Gore ulice, deseci tisuća ljudi prosvjeduju, bijesni pale vatre i probijaju barikade: "Večeras je tek početak!"

Otkako su vojnici u subotu pronašli tijela šest talaca, eskalirao je nacionalni bijest. Deseci tisuća ljudi su na ulicama diljem Izraela i prosvjeduju zbog neuspjeha vlade da osigura oslobađanje talaca koje drži Hamas.

Ljudi optužuju premijera Benjamina Netanyahua i njegovu vladu da ne čine dovoljno kako bi postigli dogovor oko preostalih talaca koje je Hamas uzeo tijekom napada 7. listopada. Poziv na jednodnevni štrajk u ponedjeljak uputio je najveći izraelski radnički sindikat Histadrut, čiji je čelnik Arnon Bar-David rekao da zemlja dobiva "vreće za mrtvace umjesto dogovora", piše BBC.

Vlada je ljutito reagirala na akciju sindikata, a krajnje desničarski ministar financija Bezalel Smotrich optužio ga je da ide na ruku Hamasu.

Nedjeljni prosvjedi uglavnom su bili mirni - no gomile su probile policijske kolone, blokirajući glavnu autocestu u Tel Avivu. Neki ljudi su se penjali autobusima i kantama, dok su drugi okružili nekoga tko je nosio masku premijera Netanyahua, skandirajući: "Živi, živi, ​​želimo ih žive."

Wow. Aerial video of massive protest in Tel Aviv, Israel tonight of nearly 300,000 people, demanding a ceasefire hours after bodies of 6 hostages were retrieved from Gaza tunnel. Largest rally since war: pic.twitter.com/2KtqWUk7ef