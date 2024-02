Premijerka Frederiksen najavila: "Svu artiljeriju koju imamo poslat ćemo Ukrajini"

"Ukrajina od nas sada traži streljivo i artiljeriju. Danska je odlučila prebaciti svu našu artiljeriju u Ukrajinu. Prijatelji, oprostite, ali u Europi postoji vojna oprema, nije samo stvar proizvodnje. Imamo oružje, streljiva, sustava protuzračne obrane, koje još ne koristimo. Moraju se predati Ukrajini", rekla je premijerka Danske Mette Fredriksen na marginama sigurnosnog samita u Münchenu.

⚡️ Denmark has decided to transfer all its artillery to Ukraine. This was stated by Danish Prime Minister Mette Frederiksen. She noted that European leaders often refer to problems with production when it comes to arms supplies. "We, Denmark, have decided to transfer all our… pic.twitter.com/N4nTXiGP2O

Frederiksen je također rekla da bez obzira na to što se trenutno događa u SAD-u, Europa mora preuzeti odgovornost za svoju sigurnost: "Moramo učiniti više."

Pročitajte i ovo i dalje puno nejasnoća Otkriveno gdje je tijelo Navaljnog: "Puno je modrica. Još nitko nije obavio obdukciju"

Odluku Danske pozdravio je Anton Geraščenko, savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova i zahvalio na pomoći: "Hvala, Danska! To su pravi prijatelji".

Denmark has decided to send all its artillery to Ukraine — Mette Frederiksen, Prime Minister of Denmark.



"Ukraine is asking us for ammunition and artillery now. We, Denmark, have decided to transfer all our artillery to Ukraine. So, sorry, friends, there is military equipment in… https://t.co/Ohgebs6yvF pic.twitter.com/dhImQUdqSq