Američki predsjednik Donald Trump je rekao da će autonomni teritorij Danske učiniti dijelom Sjedinjenih Država i nije isključio korištenje vojne ili ekonomske moći kako bi uvjerio Dansku da ga preda.

Državni tajnik Marco Rubio je rekao Sirius XM-u The Megyn Kelly Show u četvrtak da je preuzimanje Grenlanda u nacionalnom interesu SAD-a, ne isključujući vojnu prisilu da se to postigne.

"Ovo nije šala", rekao je Rubio. "Ne radi se o stjecanju zemljišta radi stjecanja zemljišta. To je naš nacionalni interes i to treba riješiti", rekao je.

Odgovarajući na njegov intervju, danski ministar vanjskih poslova Lars Lokke Rasmussen rekao je: "Bio bih više iznenađen da je rekao da je to bila šala".

"Ozbiljno mislimo, a to vrijedi i za Grenland, da Grenland nije na prodaju".

Otok ima oko 57.000 stanovnika koji sami rješavaju svoja domaća pitanja. Danska je odgovorna za obranu i sigurnost Grenlanda i kaže da samo Grenlanđani mogu odlučiti o svojoj budućnosti.

Sjedinjene Države ondje upravljaju zračnom bazom prema sporazumu.

Ankete javnog mnijenja pokazuju da većina stanovnika Grenlanda podržava labaviji odnos s Danskom, ali se također protivi tome da taj teritorij postane dijelom Sjedinjenih Država.

Grenlandski premijer Mute Egede, koji je pojačao zalaganje za neovisnost od Danske, također je više puta rekao da otok nije na prodaju i da njegovi ljudi moraju sami odlučiti o svojoj sudbini.

Rubio je u intervjuu rekao da će Arktik biti ključan za plovne putove i da Sjedinjene Države to moraju biti u stanju obraniti. Rekao je da bi američki rival Kina mogla nastojati povećati svoju prisutnost.

Upitan hoće li SAD posjedovati Grenland za četiri godine, Rubio je rekao: "Očito je to predsjednikov prioritet i on je to istaknuo. Još nismo u poziciji razgovarati o tome kako ćemo točno taktički nastaviti. Mislim da možete biti uvjereni da će za četiri godine naš interes za Arktik biti sigurniji."

Rasmussen je rekao da se interesi SAD-a koje je Rubio iznio u intervjuu podudaraju s interesima Kraljevine Danske.

"Ako o tome možemo imati sadržajnu raspravu, onda ćemo naći i rješenje", rekao je.

Osvrćući se na Rubiove komentare, Rasmussen je rekao: "Sažeto je u toj ambiciji da bi samo tad kad bi Sjedinjene Države posjedovale cijeli svijet sve bilo pod kontrolom. Ali to se neće dogoditi, pa moramo pronaći drugi oblik gdje zajednički ostvarujemo ove zadatke", rekao je.

