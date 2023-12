Dalekovod se srušio na vlak: 700 putnika bilo je zarobljeno i bez WC-a osam sati

Oko 700 putnika ostalo je blokirano nakon što se Eurostarov vlak pokvario 30 minuta nakon što je krenuo s londonske stanice St Pancras u četvrtak.

Vlak je krenuo za Amsterdam, ali se zaustavio na ulazu u tunel ispod La Manchea, koji povezuje Englesku i Francusku.

Na njega je pao dalekovod, a put koji je trebao trajati oko četiri sata samo na stajanje je potrošio duplo više vremena dok je očaj i bijes putnika samo rastao.

Putnici su proveli osam sati zaglavljeni u vlaku bez struje, hrane ili WC-a, piše BBC, a informacija gotovo da i nije bilo.

Ben Williams, jedan od putnika, rekao je za The Independent da je četiri ili pet sati nakon što se vlak pokvario svakom putniku ponuđen jedan prehrambeni artikl.

"S pretrpanim zahodima, sve više gladnih i žednih ljudi i minimalnom komunikacijom osoblja vlaka, dobra volja brzo je nestala", napisala je Ashleigh Furlong, novinarka lista Politico i jedna od putnica u vlaku, u članku za Politico.

Glasnogovornik Eurostara rekao je da se ispričava zbog incidenta i da se prevozi putnike natrag u London: "Slijedeći kompliciranu situaciju zbog položaja vlaka i pružne infrastrukture, značilo je da su se morali pridržavati određenih sigurnosnih postupaka prije nego što se moglo pomaknuti vlak.''

