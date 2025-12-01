Cure detalji krvave noći u Beču: Hrvat nožem nasrnuo na Srbina, ovo je razlog

Poznato je sve više detalja nakon strašnog ubojstva tijekom vikenda u austrijskom glavnom gradu.

Policija je nakon poziva u subotu oko 22:30, u stanu u bečkoj četvrti Leopoldstadt, pronašla beživotno tijelo 49-godišnjeg muškarca s više ubodnih rana. U stanu su zatekli i muškarca i ženu, koji su oboje bili pod vidnim utjecajem alkohola.

Za ubojstvo je osumnjičen 56-godišnjak, hrvatski državljanin, koji je nakon uhićenja priznao krivnju. Policiji je prepričao detalje tragične noći te je rekao kako je s prijateljem, državljaninom Srbije, pio alkohol, a zatim su se posvađali zbog neslaganja oko političkih stajališta.

U svađi je osumnjičenik, kako kaže, izgubio živce, pa je uhvatio nož i više puta ubo 49-godišnjaka. Hrvat je nakon napada sam pozvao hitnu pomoć. Stravičan zločin dogodio se u stanu 46-godišnje žene, također državljanke Srbije, koja je s osumnjičenikom i žrtvom bila u prijateljskim odnosima, navode austrijski Kurir.

Žena je također uhićena u nedjelju, a policiji je priznala kako je svjedočila svađi, ali ne i napadu nožem. Trojac se sastao u njezinu stanu, gdje su se družili i pili, a dva muškarca koja su se sukobila vjerojatno su bila pod jakim utjecajem alkohola.