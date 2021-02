Nešto poslije 13 sati u četvrtak umjeren potres zatresao je Crnu Goru.

Prema stranici Europskog mediteranskog seizmološkog centra, magnituda potresa bila je 3,8 po Richteru, s epicentrom oko 29 kilometara zapadno od Nikšića.

M3.8 #earthquake (#земљотрес) strikes 29 km W of #Nikšić (#Montenegro) 16 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/jclx0e8bdc