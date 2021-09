Skupina prosvjednika ogrnuta crnogorskim zastavama koja se protivi ustoličenju novog mitropolita Srpske pravoslavne crkve u povijesnoj prijestolnici Crne Gore, probila je u subotu policijsku blokadu na ulazu u Cetinje postavljajući ondje svoje barikade, ali i živi štit.

Na Cetinju bi se u nedjelju ujutro trebalo održati ustoličenje novog mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikija čemu bi trebao nazočiti i patrijarh Srpski Porfirije.

Očita je namjera prosvjednika koji se protive da se ustoličenje održi baš u povijesnoj prijestolnici Crne Gore, da crkvenim velikodostojnicima ne dopuste ulazak u Cetinje i na taj način spriječe da se čin ustoličenja održi u tom gradu, već kako su i ranije poručivali SPC-u, u nekom drugom gradu u Crnoj Gori.

Prilaze Cetinju iz pravca Podgorice I Budve blokirali su velikim kamenjem, automobilskim gumama, a dio prosvjednika sjeo je na cestu. Prilikom probijanja blokade dogodio se kratki sukob između policije i prosvjednika.

''Strašni prizori iz Crne Gore. Vlada je učinila sve da se to dogodi. Srpska crkva još više. Patrijarh Porfirije sastao se s vladinim Maybachsom'', napisao je na svom Twitter profilu Ljubomir Filipović, koordinator Građanske inicijative 21. maj uz video prosvjeda.

On September 5, the Serbian Orthodox Church in #Montenegro will formally appoint its new leader, Joanikije the Second. The ceremony will take place in Montenegro’s historical town of #Cetinje, and the timing and location have inflamed simmering tensions in the region... https://t.co/0Ro5dTZGyC