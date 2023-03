Čopor pasa izgrizao je 23-godšnju trudnicu koja je krenula na pregled. Na kućnom je liječenju te ima više rana na nogama. Do napada je došlo u Srbiji.

Dok je išla na svoj redovni pregled, čopor pasa napao je 23-godišnju trudnicu koja je u devetom mjesecu trudnoće. Napad se dogodio u blizini Opće bolnice Novi Pazar. Pokušala se obraniti, no zadobila je više rana na lijevoj i desnoj nozi.

Kako doznaje Nova.rs., trudnica je na kućnom liječenju te je u dobrom stanju. Na mjesto događaja došla je novoformirana skupina komunalne policije Novog Pazara te napravila zapisnik.

No, kako neslužbeno doznaje Nova.rs., oni nisu nadležni za takve slučajeve, već Gradsko komunalno poduzeće. To je već treći put da se u blizini Opće bolnice Novi Pazar dogodio takav napad. Također zabrinjava to što se u krugu te bolnice nalazi i Medicinska škola.