Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel odgodio je sastanak čelnika država članica EU-a koji je bio predviđen za četvrtak i petak jer je jedna osoba s kojom je bio u kontaktu zaražena koronavirusom, objavio je njegov glasnogovornik.

Michelov glasnogovornik Barend Leyts poručio je putem Twittera da je "predsjednik Europskog vijeća odlučio je odgoditi izvanredni sastanak na vrhu predviđen 24. i 25. rujna za 1. i 2. listopada".

Glasnogovornik dodaje da je Michel danas doznao da je osoba zadužena za sigurnost s kojom je bio u bliskom kontaktu prošli tjedan pozitivna na koronavirus.

"Predsjednik se redovito testira, a jučer je test bio negativan. Poštujući belgijska pravila, on je od danas u karanteni", napisao je Leyts.

