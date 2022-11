Stotinu britanskih tvrtki uvelo je stalni četverodnevni radni tjedan za sve svoje zaposlenike - bez smanjenja plaće. Otprilike 2600 zaposlenika će imati koristi od novog načina rada.

Zagovornici četverodnevnog tjedna rekli su da je petodnevni obrazac mamurluk iz ranijeg ekonomskog doba. Tvrde i da bi četverodnevni radni tjedan potaknuo više kompanija da poboljšaju svoju produktivnost, što znači da mogu stvoriti isti učinak, u manje sati.

Ispitivanje četverodnevnog radnog tjedna u Francuskoj prethodno je pokazalo da su radnici radili isti broj sati čak i s danom manje, a tvrtke su im morale plaćati njihovo dodatno vrijeme.

Dvije najveće tvrtke koje su se prijavile su Atom Bank i globalna marketinška tvrtka Awin, od kojih svaka ima oko 450 zaposlenika u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Adam Ross, izvršni direktor Awina, rekao je da je usvajanje četverodnevnog tjedna jedna od najtransformativnijih inicijativa koje su vidjeli u povijesti tvrtke.

"Tijekom posljednjih godinu i pol dana, ne samo da smo vidjeli ogroman porast u dobrobiti zaposlenika, već su se istovremeno poboljšali i naša služba za korisnike i odnosi", rekao je Ross.

Kampanja u Velikoj Britaniji također koordinira najveću pilot shemu na svijetu s više od 3300 zaposlenika u 70 kompanija i dobrotvornih organizacija koje sudjeluju u radikalnom šestomjesečnom eksperimentu.

Ispitivanje uključuje istraživače sa sveučilišta Cambridge i Oxford, bostonskog koledža i Autonomyja. Tvrtkama i neprofitnim organizacijama naplaćuje se do 10.000 funti za sudjelovanje, piše Daily Mail.

Oko 95 posto anketiranih tvrtki reklo je u rujnu da je produktivnost ili ostala ista ili se poboljšala od uvođenja. "Ostatak svijeta koji nema četverodnevne tjedne ovo čini izazovnim. Dogovorili smo se da ćemo ići do kraja kroz pilot-projekt, ali pitam se je li to prava stvar za nas", priznaje Samantha Losey, šefica komunikacijske tvrtke Unity. No, nakon mjesec dana promijenila je mišljenje te istaknula da su ishodi vrijedni te promjene.

Većina tvrtki koje su službeno prihvatile četverodnevni tjedan su u sektoru usluga kao što su tehnologija, događaji ili marketinške tvrtke. Međutim, u kampanji je rečeno da su se prijavili i neki poslodavci iz industrije i građevinarstva.