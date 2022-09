Nizozemska policija uhitila je četiri muškarca osumnjičena za planiranje otmice belgijskog ministra pravosuđa, Vincenta Van Quickenborna.

"Stavljen sam pod strogu zaštitu do daljnjega i neću sudjelovati u nekim planiranim aktivnostima. To nije ugodno, ali je razumljivo", rekao je Van Quickenborne, prenosi The Guardian.

"Želim biti jasan: ljudi koji su ovo isplanirali postižu upravo suprotno od onog što im je bio cilj. To me samo ojačava u namjeri da se nastavim boriti. Kriminalci se osjećaju zarobljenima - tako se i trebaju osjećati zato što ćemo se nastaviti boriti protiv organiziranog kriminala, s više resursa nego ikad", dodao je.

Državni tužitelji objavili su u subotu kako je policija pojačala osiguranje oko ministra zbog postojanja "ozbiljne prijetnje". U međuvremenu su četiri osobe uhićene u Nizozemskoj, za koje Belgija traži izručenje.