Ramzan Kadirov odlučio je impresionirati gledatelje državne televizije na neobičan način.

Čečenski ratni vođa Ramzan Kadirov istaknuti je saveznik Vladimira Putina koji podržava njegovu invaziju na Ukrajinu. U svojem ovotjednom nastupu na ruskoj državnoj televiziji u jednom trenutku bacio se na pod u pokušaju da napravi brze sklekove, uz pljesak okupljenih.

Video je na Twitteru podijelila novinarka Julia Davis, koja prati ruske medije, a snimka je brzo skupila velik broj komentara poput "Ovo su najjadniji sklekovi koje sam vidio" ili "Ovo svakako objašnjava puno toga o uspjesima ruske vojske".

Meanwhile in Russia: Ramzan Kadyrov decided to impress everyone by attempting to do some push-ups.



