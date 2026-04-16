Broj HIV infekcija u ruskoj vojsci povećao se četrdeset puta. U budućnosti bi se epidemija mogla proširiti s vojske na civilno stanovništvo, zbog čega se ruski zdravstveni sustav suočava s neviđenim pritiskom.

Gotovo jedan posto ruskog stanovništva živi s HIV-om – više nego u bilo kojoj drugoj europskoj zemlji. Prema ruskom Ministarstvu zdravstva, u 2024. godini registrirano je gotovo 50.000 novih infekcija, a AIDS-om je pogođeno više od milijun ljudi.

Od mobilizacije 2022. i novačenja desetaka tisuća zatvorenika za rat u Ukrajini, broj HIV pozitivnih vojnika je eksplodirao. Ruski vojni liječnici tvrde da se povećao četrdeset puta u roku od godinu dana. Iako se HIV-om zaražene osobe službeno smatraju nesposobnima za službu, one su nedvojbeno na ratištu.

"Budući da Rusiji trebaju vojnici, na to se baš ne gleda. Osim toga, neki muškarci vjerojatno prikrivaju zaraženost jer vojnici zarađuju puno novca. Mnogi ni ne znaju da imaju HIV. U svakom slučaju, situacija je zabrinjavajuća", ocijenio je stručnjak Aleksej Lačov za SRF.

Na bojištu se higijenski propisi često zanemaruju, a osim toga, na okupiranim teritorijima cvjeta i prostitucija.

Nezavisni ruski mediji objavili su kako se vojnici regrutiraju izravno iz centara za prevenciju AIDS-a. Tako su objavili plakat na zidu centra u Kareliji koji poziva na regrutiranje osobe koje imaju HIV i hepatitis. Potencijalnim regrutima nudi se jednokratna isplata od 1,7 milijuna rubalja, ugovori u trajanju od jedne godine, otpis duga do 10 milijuna rubalja i razne dodatne pogodnosti. Mogu se javiti i strani državljani, kao i oni s kriminalnim dosjeom.

Stručnjaci vjeruju da bi povratak zaraženih vojnika mogao preopteretiti ruski zdravstveni sustav. Već postoji manjak lijekova i testova. Iako je vlada povećala financiranje, mnoge humanitarne organizacije napustile su zemlju nakon što su označene kao "strani agenti". Već u rujnu 2023. nevladina organizacija European AIDS Treatment Group upozorila je na "skrivenu epidemiju HIV-a" na teritorijima koje je okupirala Rusija.