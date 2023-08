Britanski obavještajci procjenjuju: Velik broj ruskih dezertera odražava nizak moral

Ruski sudovi sve veći broj muškaraca osuđuju za dezerterstvo, što ukazuje na to da je moral među vojnicima nizak, prema najnovijoj procjeni britanskog ministarstva obrane.

"Odbijanje sudjelovanja u borbama vjerojatno odražava nedostatak obuke, motivacije i veoma stresne situacije s kojima se ruske snage suočavaju uzduž cijele ukrajinske bojišnice", objavilo je ministarstvo na društvenoj platformi X, bivšem Twitteru.

