Britanska premijerka Theresa May neće tražiti od Europske unije dulju odgodu brexita, piše u srijedu BBC.

BBC je u utorak objavio da će May u pismu Europskoj uniji zatražiti produljenje brexita do kraja lipnja, s mogućnošću produljenja odgode do dvije godine. BBC i Sky News u srijedu pišu da će May u pismu EU-u zatražiti kraću odgodu.

Glavni europski pregovarač Michel Barnier rekao je u utorak da odgoda mora biti povezana s nečim novim i mora se osigurati da se na kraju moguće odgode ponovno ne dovedemo u sadašnju situaciju.

"Dulja odgoda treba biti povezana s nečim novim, novim događajem, novim političkim procesom", rekao je u utorak Barnier nakon sastanka Vijeća za opće poslove koje razmatralo situaciju oko brexita. Izlazak Velike Britanije dominirat će dvodnevnim sastankom na vrhu EU-a, koji počinje u četvrtak u Bruxellesu.

Plan britanske premijerke Therese May da do početka summita i treći put stavi na glasanje sporazum koji je ispregovorala s EU-om i koji je dosad dva puta odbačen u parlamentu, doveden je u pitanje u ponedjeljak kada je predsjednik Donjeg dom John Bercow rekao da nije moguće staviti sporazum ponovno na glasanje ako nije došlo do bitne promjene u njegovu sadržaju.

May je nakon trećeg glasanja planirala doći na summit EU-a sa zahtjevom da se odgodi izlazak iz EU-a. Po aktualnim odredbama, Velika Britanija napušta EU - sa ili bez sporazuma - za devet dana.

U Europskoj uniji ističu da nema nikakvih izgleda za ponovno otvaranje pregovora o sporazumu koji je May postigla s Bruxellesom i očekuju da premijerka May dođe na summit s jasnim planom što želi. (Hina)