Diljem Velike Britanije ispaljeni su u subotu počasni plotuni u povodu smrti princa Philipa, za kojeg sa svih strana stižu priznanja da je bio oslonac i snaga kraljici Elizabeti II. tijekom njezine rekordno duge vladavine.

Ispred kraljevskih rezidencija ljudi polažu bukete cvijeća kako bi odali poštovanje 99-godišnjem princu i vojvodi od Edinburgha koji je preminuo u petak ujutro.

Na službenom Twitter računu kraljevska obitelj je objavila poruku kraljice svom suprugu na njihovu 50. godišnjicu vjenčanja 1997.

"On je, jednostavno rečeno, moja snaga svih ovih godina i ja, kao i njegova cijela obitelj, ova zemlja i brojne druge zemlje, dugujemo mu više nego što bi on to ikada tražio, dugujemo mu više nego što ćemo ikada znati", napisala je kraljica koja je već 69 godina na prijestolju.

Oružane snage ispalile su u podne počasne topničke salve u većem broju gradova, uključujući London, Edinburgh, Cardiff, Belfast i Gibraltar, objavilo je Ministarstvo obrane, javlja BBC.

Brodovi kraljevske mornarice na moru, uključujući HMS Diamond i HMS Montrose, također su ispalili plotune u čast vojvode koji je za vrijeme Drugog svjetskog rata služio kao pomorski časnik i obnašao dužnost lorda visokog admirala.

Zvono na Westminsterskoj opatiji zazvonilo je 99 puta, a zastave na Buckinghamskoj palači i vladinim zgradama spuštene su na pola koplja.

Detalje pogreba princa Philipa objavit će kasnije Buckinghamska palača.

Najvjerojatnije će to biti manja, privatna ceremonija zbog ograničenja vezanih uz pandemiju covida-19. Prema najavama, vojvoda od Edinburgha, u skladu s njegovim željama, neće imati državnički pogreb i tijelo mu neće biti izloženo radi odavanja počasti.

Kako je ranije priopćio College of Arms, tijelo koje kraljevskoj obitelji pomaže u organizaciji važnih događaja, tijelo princa Philipa će počivati u dvorcu Windsor, prije nego započne svečani kraljevski pogreb u dvorskoj kapeli sv. Jurja.

Princ PhiIip i kraljica Elizabeta vjenčali su se prije 73 godine, a on bi u lipnju napunio 100 godina.

Grčki princ Philip je oženio Elizabetu 1947. i prvi je koji joj je obznanio smrt njezinog oca pet godina kasnije dok su bili u Keniji, nakon čega je ona postala kraljica sa svega 25 godina.