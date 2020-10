Velika Britanija objavila je službenu obavijest o zakonu o unutarnjem tržištu, za koju i sami ministri priznaju da krši međunarodno pravo.

Europska unija pokrenula je pravne korake protiv vlade Borisa Johnsona zbog kršenja uvjeta sporazuma o povlačenju iz EU-a, odnosno Brexita.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da je Ujedinjeno Kraljevstvo službeno obaviješteno zbog izmjena zakona o unutarnjem tržištu. Bruxelles je britanskoj vladi dao rok do kraja rujna da odustane od spornih klauzula, no to se nije dogodilo. Sada ima mjesec dana da odgovori na pismo upozorenja koje poslala Europska komisija.

Von der Leyen je ocijenila da je London pokušao jednostrano promijeniti uvjete Brexita.

"Velika Britanija nije ispunila svoje obveze da djeluje u dobroj vjeri. London ima mjesec dana da odgovori na službeno upozorenje Komisije", poručila je Von der Leyen u priopćenju.

Dodala je da je zakon o unutarnjem tržištu "po svojoj prirodi", odnosno u traženju da se promijene uvjeti protokola Sjeverne Irske u sporazumu, kršenje sporazuma o povlačenju.

Britanska vlada tvrdi da je su izmjene bile nužne kako bi se zaštitila trgovina između raznih dijelova Ujedinjenog Kraljevstva. Ako službeni London ne popusti, slučaj bi mogao završiti i na Europskom sudu, piše BBC.