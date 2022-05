Putnike koji su čekali let u zračnoj luci Santos Dumont u Rio de Janeiru u petak iznenadile su pornografske snimke na ekranima za oglašavanje.

Vijest o tom hakiranju ubrzo se proširila društvenim mrežama, s eksplicitnim fotografijama na ekranima aerodroma.

"Čini se da je danas puno ljudi propustilo svoj let", našalio se jedan korisnik društevnih mreža. "Dobrodošli u porno luku Santos Dumont", napisao je drugi na Twitteru.

Travelers surprised Friday morning by hackers who invaded information totems at Rio’s Santos Dumont airport and released X-rated and porn flicks instead of news. Totems are managed by third-party that promised full investigation. #BrazilNews #RiodeJaneiro pic.twitter.com/Ol0xz8dscw