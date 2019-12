Stručnjak za međunarodne odnose Branimir Vidmarović smatra da su demokrati od procesa očekivali više prljavih detalja, što se nije dogodilo, a da republikance ionako ništa od toga nije dirnulo.

Američki kongres, u kojem većinu drže demokrati, noćas je izglasao opoziv Donalda Trumpa. O toj odluci u siječnju će glasati zastupnici u Senatu, koji drže republikanci. Odluku moraju donijeti dvotrećinskom većinom pa je mogućnost da Trump uistinu bude smijenjen mala ili nikakva. Cijeli opoziv, objašnjava stručnjak za međunarodne odnose Branimir Vidmarović, zapravo je voda na Trumpov mlin.

"Otpočetka su demokrati tražili način da smijene Trumpa. Nakon što se otkrilo da je razgovarao s ukrajinskim predsjednikom da pokrene istragu protiv Bidenova sina, demokrati, predvođeni Nancy Pelosi, pomislili su da je to sad dovoljno velik krimen. Od samog početka procesa bilo je jasno da je opoziv nemoguć. Ovo im je bio predizborni potez, nadali su se da će svjedoci na saslušanju iznijeti više prljavih detalja, ali prevarili su se", objašnjava Vidmarović.

Smatra da su se i vremena promijenila. Američki birači, Trumpovi birači navikli su na njegove skandale. Nisu ga smijenile ni sve ljubavne afere.

"Ne znam što bi se trebalo otkriti o njemu da oni promijene mišljenje, valjda da jede malu djecu. Njihovo mišljenje o Trumpu sada će se samo učvrstiti jer će predsjednik prezentirati cijelu situaciju kao da se protiv njega vodi hajka", navodi dalje Vidmarović. Tako se, objašnjava, može tumačiti i prva Trumpova izjava nakon opoziva, u kojoj je rekao da je sve to lov na vještice koji traje već tri godine.

Vidmarović smatra da su cijelim postupkom opoziva mišljenje nagore o Trumpu promijenili jedino oni koji glasaju za demokrate, ali oni su i dosad bili protiv njega.

"On je preživio, demokrati su doživjeli poraz – mali reputacijski gubitak", objasnio je analitičar i dodao da je cijela situacija zapravo paradoks.

Gospodarstvo mu ide na ruku

"Sve je na njegovoj strani, gospodarska situacija u zemlji je dobra, zaposlenost je na visokoj razini. Sve to Trump pripisuje sebi, iako je dobar dio toga ostavština Baracka Obame. No ako želi pobijediti na izborima 2020., morat će još zatvoriti i neko od vanjskopolitičkih poglavlja. A mnogo ih je otvoreno: Od Venezuele, preko Europe, NATO-a, Sjeverne Koreje... To su uglavnom sva vanjskopolitička, ali i trgovinska pitanja. Naravno, može on i tu još napraviti neki darmar", kaže Vidmarović.

Rijetko se dogodi u politici, što je slučaj i u Americi, da predsjednik ne bude izabran u drugom mandatu. U slučaju Donalda Trumpa to bi se eventualno moglo dogoditi ako gospodarstvo naglo padne. Može mu presuditi i socijalna politika za koju, objašnjava Vidmarović, čak i srednji sloj misli da je loša, ali i pitanje zdravstvene zaštite.

"Malo se zna to da je Trump u jeku svih tih vanjskopolitičkih pitanja cijelo vrijeme gurao snižavanje cijena lijekova i htio da država bolje regulira zdravstvo. Sad je, kad je pokrenut postupak opoziva, prestao gurati tu agendu. Postoji mogućnost da su ga republikanci stisnuli, da su mu rekli da prestane to gurati, a oni će ga u zamjenu podržati u Senatu", pretpostavlja Vidmarović.

Sve može trajati i mjesec dana

Senat se u siječnju pretvara u sudnicu, na čelu svega bit će predsjednik Vrhovnog suda. Tužitelji su zastupnici Donjeg doma, a senatori neka vrsta porote. Nije definirano koliko će trajati. Može dan, a može i mjesec ili više. Opoziv Billa Clintona počeo je 7. siječnja, a završio 9. veljače. Odluka se donosi dvotrećinskom većinom glasova. Ako preživi, a male su šanse da neće, Donald Trump može se kandidirati na idućim izborima.

"Nema zakona koji bi mu zabranio da se kandidira iako je Kongres protiv njega izglasao opoziv. Pobijedi li on na idućim izborima, ući će u povijest kao prvi predsjednik kojem je to uspjelo unatoč opozivu“, zaključio je Vidmarović.