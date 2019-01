Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu, koja je zbog zastarjele tehnologije veliki onečišćivač zraka, prekinula je proizvodnju 9. siječnja, rekao je resorni ministar, a uprava rafinerije koja je u ruskome vlasništvu i gomila gubitke, navodi da je riječ o remontu koji bi mogao potrajati najmanje godinu dana.

Citirajući ministra energetike i rudarstva Petra Đokića bosanskohercegovački portal Capital ustvrdio je da je zapravo krajnje neizvjesno kada će proizvodnja u ovoj rafineriji uopće biti nastavljena jer su nejasni i razlozi prekida. Iz uprave rafinerije entitetskom ministarstvu koje vodi Đokić najavili su tek da u ovoj godini, zbog remonta, neće biti primarne prerade i da neće uvoziti sirovu naftu već će svoje kupce ospkrbljivati preko tvrtke "Gazprom", odnosno NIS-a iz Srbije.

Rafinerija ulja u Modriči koja posluje u sastavu "Optima grupe", a u BiH je registrirana kao vlasnik bosanskobrodske rafinerije, navodno bi trebala nastaviti proizvodnju "u izmijenjenim uvjetima". "Nadamo se da će se uspješno završiti remont postrojenja i da će se možda do kraja godine, a vjerojatno naredne vratiti u pogon", kazao je ministar energetike RS.

Iz "Optima grupe" su rekli da uz planski remont provode i dodatna tehnička ispitivanja opreme, a ovisno o tome mogli bi slijediti dodatni radovi što zapravo znači produljenje remontnog roka. Naveli su da im je cilj nastaviti proizvodnju u rafineriji nafte u punom obujmu te da na tržištu naftnih derivata imaju dovoljno zaliha pa neće biti poremećaja u opskrbi, barem ne na tržištu RS.

Još uvijek nepoznat uzrok havarije u listopadu 2018.

U listopadu 2018. godine u rafineriji Bosanski Brod zbila se ozbiljna havarija i prouzročila veliki požar, a do danas nije ponuđeno cjelovito objašnjenje što se zapravo dogodilo. Bosanskobrodska rafinerija je zbog zastarjele tehnologije stalni izvor onečišćenja zraka i bitno utječe na stanje okoliša preko Save odnosno na područu Slavonskog Broda.

Projekt opskrbe prirodnim plinom te rafinerije produktovodom iz Slavonskog Broda načelno je dogovoren na političkoj razini između Hrvatske i Rusije 2017. godine, ali do danas nije realiziran. Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu u vlasništvu je ruskog naftnog giganta "Njeftegazinkora" odnosno "Zarubežnjefta", no otkako su je Rusi kupili ona konstantno negativno posluje pa je akumulirani gubitak do sada premašio iznos od 300 milijuna eura.

"Optima grupa", koja je zapravo tvrtka-kći "Zarubežnjefta" i upravlja rafinerijama u Bosanskom Brodu i Modriči te lancem benzinskih crpki u RS, do sredine 2018., nagomilala je gotovo dvostruko veće gubitke. Sredinom 2018., ti su gubitci premašili iznos od milijardu konvertibilnih maraka (više od 500 milijuna eura). (Hina)