Borbeni avioni španjolskog ratnog zrakoplovstva F/A-18 jutros su presreli putnički avion EasyjJeta koji je letio za Mahon, gradić u španjolskim Balearima.

Na snimci koju je objavio Flight Emergency vidi se blizak susret jednog od borbenih aviona s putničkim Airbusom.

An easyJet flight En-route to Mahon today was intercepted by fighter jets, thankfully it was a false alarm 🙌



