U susjednoj Sloveniji došlo je do bizarnog incidenta u kojem je vozač taksija izvukao muškarca iz vozila i ostavio ga uz rub ceste. Nije jasno što je bilo nemoćnom muškarcu, je li bio pod utjecajem alkohola ili je onemoćao od bolesti. Istraživanje je u tijeku.

Taksist u Mariboru izvukao je onemoćalog putnika iz vozila, ostavio ga uz cestu i mirno nastavio put.

Snimka se proširila internetom, a policija je ubrzo stigla na mjesto događaja i otpratila muškarca do kuće. Prikupljanje informacija je u tijeku, no prema pisanju slovenskih medija, čini se da nije riječ o prekršaju ili kaznenom djelu, iako je snimka izazvala brojne reakcije.

"Bez obzira na uzrok, nitko ne zaslužuje biti tretiran na ovakav način", istaknuli su iz udruge Humanitarček. Posebno su istaknuli odnos prema starijim osobama, kod kojih zbunjenost nije nužno posljedica pijanstva.

"To mogu biti i razna druga stanja i bolesti, hipertenzije do hipoglikemije ili hiperglikemije, demencije, bilo kakve patologije mozga. Pa čak i ako se netko onesvijesti od alkohola, je li to način da ga samo tako ostaviš da leži tlu?" pitaju se u udruzi.

Iz policije su potvrdili da su zaprimili dojavu te su "dolaskom na mjesto događaja uočili muškarca na tlu ispred ulaza u parkiralište i dopratili ga do stana na njegovoj adresi u blizini", pojasnili su iz Policijske uprave Maribor. "Svim prikupljenim prijavama policijski službenici zasad nisu utvrdili obilježja prekršaja ili kaznenog djela, ali još uvijek prikupljaju izvješća vezana uz događaj", piše 24ur.

Zatraženo je objašnjenje taksi-službe Cammeo, no odgovor se još čeka.