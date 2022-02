Bivši ukrajinski predsjednik Petro Porošenko dao je izjavu s ulica Kijeva gdje se priključio ukrajinskim vojnicima i poručio da se Ukranijci nikad neće predati.

Porošenko je novinarima pokazao kalašnjikov i dodao da imaju strojnice te dodao kako nemaju puno oružja kojim bi se mogli braniti, no poručuje kako će ostati na ulicama Kijeva, kao i mnogi dobrovoljci, i braniti grad uz vojnike ako ruska vojska stigne do njih.

Ističe kako se puno civila želi priključiti vojsci, ali nema dovoljno oružja.

"To zorno pokazuje koliko ljudi u Ukrajini mrze Putina i kako smo protiv ruske agresije", rekao je i dodao kako se Ukrajinci nikad neće predati.

Na pitanje koliko dugo mogu tako izdržati, rekao je "Zauvijek".

"Bez obzira na to koliko Putin ima vojnika, projektila i nuklearnog oružja, nikad neće osvojiti Ukrajinu. Mi Ukrajinci smo slobodni ljudi s veličanstvenom europskom budućnosti", kazao je Porošenko koji je bio predsjednik od 2014. do 2019. godine.

