U Republici Srpskoj obilježava se dan ovog entiteta iako je Ustavni sud BiH taj praznik proglasio neustavnim.

Na proslavi u Banja Luci predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlikovao je redatelja Emira Kusturicu, kao i bivšeg srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića zbog zasluga u afirmaciji i doprinosu razvoju Republike Srpske. Nikolić je pri tom poručio kako Republici Srpskoj od srca želi neovisnost i samostalnost.

Bivši predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić ohrabrivao je u utorak u Banjoj Luci separatističke težnje Republike Srpske i njezino ujedinjenje sa Srbijom nakon što je primio posebno priznanje povodom obilježavanja dana Republike Srpske koji je ranije Ustavni sud BiH proglasio nezakonitim.

"Ako je put da se ujedinimo vaša samostalnost i nezavisnost, od srca vam želim samostalnot i nezavisnost. S tog puta ne smije se skrenuti", rekao je Nikolić u obraćanju medijima nakon što ga je odlikovao predsjednik Republike SrpskeNikolić je dodao kako će srpski političari provesti volju naroda, a to je daNikolić je tijekom obraćanja istaknuo kako mu je kao predsjedniku Srbije najteži zadatak bio izlobirati ruski veto na rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a o Srebrenici, zbog čega je odlučio napisati pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu budući da nije bilo puno izgleda da se na drugi način spriječi njezino prihvaćanje.. Vladimir Putin je uložio veto na rezoluciju o Srebrenici, podigao nam glave, ohrabrio", rekao je Nikolić navodeći da ga od tada "ne vole ovi naši manji prijatelji". Nije pojasnio na koga se to odnosi, ali je dodao: "Kakav bih ja bio čovjek kada bi me voljeli oni koji ne misle dobro mom narodu?"Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije u utorak stigao u Banju Luku, niti bilo tko od vodećih ljudi Srbije, ali je uputio čestitku predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku za dan ovoga entiteta u kojoj je poručio da će Srbija "uvijek biti uz Srpsku". Dodik je zahvalio Vučiću na čestitki kazavši da odnosi "nikad nisu bili bolji".“Naša suradnja i europski put nisu upitni. Želimo vidjeti RS vrlo vidljivu na tom putu sukladno našim pravima i ovlastima koje imamo i da odbacimo bilo kakvu mogućnost da taj europski put bude put ukidanja Republike Srpske”, rekao je Dodik.Prije svečanosti održan je defile policijskih postrojbi, ali i umirovljenih vojnika, članova raznih udruženja središnjom ulicom Banje Luke koja je bila okićena brojnim zastavama Republike Srpske. (Hina)