Muškarac je počeo pucati na djecu i odrasle u dječjem vrtiću. Prema prvim informacijama najmanje 31 osoba je ubijena.

Najmanje 31 osoba je ubijena je u masovnoj pucnjavi u sjeveroistočnoj tajlandskoj pokrajini, a 12 osoba je ozlijeđeno, izjavila je policija, piše Reuters.

Policija kaže da je među žrtvama najmanje 23 djece. Reuters javlja da je počinitelj počinio nakon ovog stravičnog čina presudio sam sebi. a Lokalni mediji javljaju kako su među žrtvama njegova žena i djeca.

Prema najnovijim informacijama, u vrtiću su nađena 24 tijela, 19 dječaka, tri djevojčice i dvoje odraslih.Izvan vrtića pronađena su još dva tijela. U vrijeme napada djeca su spavala.

Napadač je žrtve napao nožem i vatrenim oružjem te je pobjegao. Motiv napada za sada nije poznat.

Bolnica u gradu Nong Bua Lamphu pozvala je sve građane da doniraju krv jer je puno ozlijeđenih.

Thailand mass shooting: A former policeman killed 35 people included 22 children in a mass shooting at a children's day-care centre in Thailand.

Tajlandska je policija napadača identificirala kao bivšeg policijskog službenika Panya Kamraba. Napadač Panya Kamrab otpušten je iz policije prošle godine, izvijestio je tajlandski PBS, a navodno je Kamrab otpušten zbog uporabe droga.

Premijer je poručio policiji da poduzmu sve moguće mjere i uhapse počinitelja, rekao je glasnogovornik vlade. Očajni roditelji okupljaju se ispred dječjeg vrtića u kojem se dogodio stravični zločin.

Mass shooter at a childcare centre in Nong Bua Lamphu which led to 35 deaths, many children, shot his wife & child before killing himself.

Stopa posjedovanja oružja u toj zemlji visoka je u usporedbi s nekim drugim zemljama u toj regiji, ali masovne pucnjave su rijetke, zadnja je zabilježena 2020. godine kada je vojnik ubio najmanje 29 i ranio 57 ljudi.