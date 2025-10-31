Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
U Australiji

Bivši ministar osuđen za seksualno zlostavljanje: Mora u zatvor, odjeknule riječi sutkinje

Piše A. Ž. , 31. listopada 2025. @ 10:00 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Nijedna druga kazna osim zatvora nije primjerena, poručila je sutkinja.
Najčitanije
  1. Henrik Lenkeit 6
    OBITELJSKA PROŠLOST

    Svećenik otkrio jezivu obiteljsku tajnu: "Gledao sam u lice svoje bake"
  2. Ilustracija
    stanje visoke pripravnosti

    Napetost na istoku Europe: Poljska zatvorila aerodrome i dignula avione
  3. Jeftinije gorivo, ilustracija
    TRŽIŠTE KAO REGULATOR

    Tri mjeseca bez Vladine kontrole: Pogledajte što se dogodilo s cijenama goriva
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
U Italiji uhićen muškarac kojeg je Interpol tražio 48 godina
ČEKA ODLUKU O IZRUČENJU
Interpol 48 godina tražio muškarca zbog ubojstva: Uhićen je u susjedstvu
Užas u Zagrebu: Tupim predmetom pokušao ubiti 82-godišnjakinju
Usred noći
Užas u Zagrebu: Tupim predmetom pokušao ubiti 82-godišnjakinju
"Idealni poklon za male domoljube, a možete i preplašiti poštara": Jezivo je kakve igračke prodaju za djecu
Potpuno suludo
"Idealan poklon za male domoljube, a možete i preplašiti poštara": Jezivo je kakve igračke prodaju za djecu
PROVJERENO Neobični mladi ljudi koji su sreću potražili i našli u Hrvatskoj: Oni su potomci hrvatskih emigranata
"moramo biti na karti"
Potomci hrvatskih emigranata vratili su se u Hrvatsku, no jedna stvar ih muči: "Vi niste sretni. Umorni ste, očajni i bez nade"
USO imenovao Borisa Dujmića: Bivši zapovjednik i olimpijski sportaš preuzima upravljanje sportskim objektima
AFERA HIPODROM
Izabran novi ravnatelj ustanove Upravljanje sportskim objektima: Tko je nasljednik aferom opterećenog Koste Kostanjevića?
Detektor otkriva: Srpski plaćenici i tajni kanali za regrutaciju boraca u rusku vojsku
ruske snage u ukrajini
Evo kako Balkance regrutiraju za rat: "Braćo, ne zaboravite, ako vas netko pita..."
Svećenik saznao da je Himmlerov unuk nakon što je na Wikipediji prepoznao baku
OBITELJSKA PROŠLOST
Svećenik otkrio jezivu obiteljsku tajnu: "Gledao sam u lice svoje bake"
Napetost na istoku Europe: Poljska zatvorila aerodrome i podigla avione u zrak
stanje visoke pripravnosti
Napetost na istoku Europe: Poljska zatvorila aerodrome i dignula avione
Vlada je formiranje cijene benzina prepustila tržištu? Plaćamo li zbog toga skuplje iki jeftinije gorivo? Evo što kaže analiza
TRŽIŠTE KAO REGULATOR
Tri mjeseca bez Vladine kontrole: Pogledajte što se dogodilo s cijenama goriva
Podzemna grobnica Ca' Granda: Kripta u Milanu skriva ostatke ~10.000 pacijenata
Tragovi lijekova i "droga"
Jezivo otkriće ispod bolnice! Otkrili kosti 10.000 pacijenata
Horor u Rijeci: Muškarac (70) osumnjičen da je više puta silovao 22-godišnjakinju, sve se odvijalo u vjerskoj zajednici
zlostavljanje trajalo mjesecima
Horor u Rijeci: Muškarac (70) osumnjičen da je više puta silovao mladu djevojku, sve se odvijalo u vjerskoj zajednici
Lai: Tajvan ne želi kinesku "jednu zemlju, dva sustava"
Visoke tenzije
Sukob od kojeg strahuje cijeli svijet: "Apsolutno nećemo isključiti upotrebu sile"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Napetost na istoku Europe: Poljska zatvorila aerodrome i podigla avione u zrak
stanje visoke pripravnosti
Napetost na istoku Europe: Poljska zatvorila aerodrome i dignula avione
Svećenik saznao da je Himmlerov unuk nakon što je na Wikipediji prepoznao baku
OBITELJSKA PROŠLOST
Svećenik otkrio jezivu obiteljsku tajnu: "Gledao sam u lice svoje bake"
Vlada je formiranje cijene benzina prepustila tržištu? Plaćamo li zbog toga skuplje iki jeftinije gorivo? Evo što kaže analiza
TRŽIŠTE KAO REGULATOR
Tri mjeseca bez Vladine kontrole: Pogledajte što se dogodilo s cijenama goriva
show
Anica Kovač s kćerima na izboru za Miss Hrvatske
njezine nasljednice
Kako izgledaju kćeri Anice Kovač? Svojom ljepotom ukrale su sav fokus sa slavne mame
Jakov Jozinović otkrio da je i dalje solo
sportska legenda
Znate li da je stric mlade glazbene senzacije Jakova Jozinovića poznati Hrvat?
Helena Minić i Dalibor Matanić žive na odvojenim adresama
Razišli se
Helena Minić uklonila prezime Matanić, par već dulje vrijeme ne živi na istoj adresi
zdravlje
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Izazivaju upalu
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Nitko ne govori o ovome: Skriveni simptom menopauze koji muči više od 90 % žena!
Liječnici ga podcjenjuju
Nitko ne govori o ovome: Skriveni simptom menopauze koji muči više od 90 % žena!
Zaboravite na suhe šljive i laksative – ove 2 namirnice bolje rješavaju zatvor!
Prve znanstveno utemeljene smjernice
Zaboravite na suhe šljive i laksative – ove 2 namirnice bolje rješavaju zatvor!
zabava
Obavijest u zgradi nasmijali društvene mreže! Biste li se vi pojavili?
Urnebesno
Obavijest u zgradi nasmijala društvene mreže! Biste li se vi pojavili?
Zastrašujuća stvarnost oceana noću je nešto iz noćne more! Ovaj video pobudio je najdublje strahove
Mrkli mrak
Zastrašujuća stvarnost oceana noću je nešto iz noćne more! Ovaj video pobudio je najdublje strahove
Vratio se iz Njemačke i sad traži ženu, a njegov je upit nasmijao društvene mreže
Ljubavna saga
Vratio se iz Njemačke i sad traži ženu, a njegov je upit nasmijao društvene mreže
tech
Zaboravljena tehnologija vraća se jača nego ikad i mogla bi spasiti planet od AI energetske krize
Pronađeno rješenje
Zaboravljena tehnologija vraća se jača nego ikad i mogla bi spasiti planet od AI energetske krize
Bliži se kraj poznate kompanije čije robote u svojim kućanstvima imaju i mnogi Hrvati
Na rubu bankrota
Bliži se kraj poznate kompanije čije robote u svojim kućanstvima imaju i mnogi Hrvati
Izazov na koji Amerikanci nemaju odgovor: Kinezi i Rusi vode "seksualni rat" protiv SAD-a
Oni ne rade takve stvari
Izazov na koji Amerikanci nemaju odgovor: Kinezi i Rusi vode "seksualni rat" protiv SAD-a
sport
"Nitko neće gaziti moje ime": Zvijezdu na Stazi slavnih u Holywoodu dobio na - zidu
TO JE MOGAO SAMO ON
"Nitko neće gaziti moje ime": Zvijezdu na Stazi slavnih u Holywoodu dobio na - zidu
Mundo Deportivo tvrdi: Barcelona dogovorila igrača Dinama, poznata je i cijena
VELIKI TRANSFER
Mundo Deportivo tvrdi: Barcelona dogovorila igrača Dinama, poznata je i cijena
Hrvatski rukometaši nakon preokreta slavili u gostima: Šoštarić naše prvo ime
Bravo!
Hrvatski rukometaši nakon preokreta slavili u gostima: Šoštarić naše prvo ime
tv
MasterChef: Skoro svi kandidati pali u zamku! "Čista podvala! Prljavo, bezobrazno i nekolegijalno!"
DOBAR TEST!
Skoro svi kandidati pali u zamku! "Čista podvala! Prljavo, bezobrazno i nekolegijalno!"
U dobru i zlu: Sam si je kriv – trebao je na vrijeme biti iskren
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Sam si je kriv – trebao je na vrijeme biti iskren
MasterChef: Kandidati šokirani odlukom koju je donio žiri! Je li umak zaista bio višak?
STRES TEST
Kandidati šokirani odlukom koju je donio žiri! Je li umak zaista bio višak?
putovanja
Najtvrđe drvo na svijetu Australija
Pitanje za kviz
Najtvrđe drvo na svijetu raste samo na jednom kontinentu – znate li kojem?
Kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju asa u rukavu
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju asa u rukavu
Tražio je puknutu cijev, a otkrio čuda ispod zemlje: Neopisivi talijanski grad kojem se tepa da je najljepši na Čizmi
Bombon
Firenca juga u kojoj su tražili puknutu cijev, a otkrili čuda ispod zemlje: Talijanski grad kojem se tepa da je najljepši u Čizmi
novac
Galenika preuzima slovensku tvrtku kojoj je Hrvatska važno tržište
Regionalne akvizicije
Galenika preuzima slovensku tvrtku kojoj je Hrvatska važno tržište
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Opatija dobiva novi luksuzni hotel. Vlasnici su poduzetnički trio iz Hrvatske i Slovenije
destination by hyatt
Opatija dobiva novi luksuzni hotel. Vlasnici su poduzetnički trio iz Hrvatske i Slovenije
lifestyle
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Izazivaju upalu
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Kolač mjeseca: Brzi kolač od pudinga i keksa
Kolač s pudingom i keksom
Provjerile smo koji ste kolač najviše pretraživale u listopadu, evo recept
Nina Badrić u prugastom odijelu i lakiranim salonkama
Moderno i s ukusom
Nina Badrić: Ženstvene salonke i prugasto odijelo za izdanje koje izgleda vrhunski
sve
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Izazivaju upalu
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Najtvrđe drvo na svijetu Australija
Pitanje za kviz
Najtvrđe drvo na svijetu raste samo na jednom kontinentu – znate li kojem?
"Nitko neće gaziti moje ime": Zvijezdu na Stazi slavnih u Holywoodu dobio na - zidu
TO JE MOGAO SAMO ON
"Nitko neće gaziti moje ime": Zvijezdu na Stazi slavnih u Holywoodu dobio na - zidu
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene