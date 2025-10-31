Bivši ministar osuđen za seksualno zlostavljanje: Mora u zatvor, odjeknule riječi sutkinje

Bivši političar osuđen je za seksualno zlostavljanje dvojice mladića koje je upoznao na poslu osuđen je na pet godina i devet mjeseci zatvora.

Gareth Ward (44) u zatvoru je od srpnja nakon što ga je porota proglasila krivim za silovanje jednog muškarca i nedoličan napad na drugog, u odvojenim incidentima 2013. i 2015. godine.

Ward je predstavljao obalni grad Kiamu u parlamentu Novog Južnog Walesa (NSW) od 2011. godine. Dao je ostavku na mjesto ministra iz Liberalne stranke kada su se pojavile optužbe 2021. godine, ali je odbio napustiti parlament te je ponovno izabran 2023. godine.

Sutkinja Kara Shead SC u svojoj je presudi razmotrila Wardov invaliditet pravnog sljepoće i utvrdila da "nijedna druga kazna osim zatvora nije primjerena", javlja BBC.

Ward, koji se putem videoveze pojavio na Okružnom sudu u Parramatti, odslužit će najmanje tri godine i devet mjeseci zatvora prije nego što može zatražiti uvjetni otpust. Sutkinja Shead rekla je da sud mora "poslati oštru poruku istomišljenicima da će seksualni prijestupi poput ovog biti kažnjeni blagotvornim kaznama".

Također je rekla da je Ward "desetljeće izbjegavao pravdu i uživao u životu oslobođenom programa ili kazne za svoje zločine tijekom tog vremena". Shead je njegove postupke opisala kao "bezosjećajne i predatorske".

Nakon osude u srpnju, Ward je pokrenuo neuspjeli pravni pokušaj da ostane u parlamentu i dao je ostavku nekoliko trenutaka prije nego što su ga članovi mogli isključiti. Njegov pravni tim je rekao da namjerava uložiti žalbu na presudu.