Bijela kuća u ponedjeljak je zaprijetila da će ukinuti sigurnosna ovlaštenja za šestoro bivših obavještajnih i vladinih dužnosnika, uključujući direktora CIA-e iz vremena Baracka Obame, Johna Brennana.

Glasnogovornica Bijele kuće Sarah Sanders rekla je da Trumpova administracija razmatra poništavanje sigurnosnog certifikata bivšem direktoru FBI-a Jamesu Comeyu, glasnom kritičaru kojeg je Trump otpustio prošle godine.

Bivši direktor Nacionalne obavještajne službe James Clapper, bivši direktor Nacionalne sigurnosne agencije Michael Hayden, Obamina savjetnica za nacionalnu sigurnost Susan Rice i bivši zamjenik direktora FBI-a Andrew McCabe također bi mogli izgubiti svoja ovlaštenja, rekla je Sanders.

Nakon što je Trump povjeraovao Putinovim uvjeravanjima da se Rusija nije miješala u američke predsjedničke izbore 2016., unatoč suprotnim nalazima američkih obavještajnih službi, Brennan je Trumpove izjave nazvao "ničim drugim nego izdajom".

Brennan je na Twitteru 16. srpnja napisao: "Ne samo da su Trumpovi komentari idiotski, on viri iz Putinova džepa".

Donald Trump’s press conference performance in Helsinki rises to & exceeds the threshold of “high crimes & misdemeanors.” It was nothing short of treasonous. Not only were Trump’s comments imbecilic, he is wholly in the pocket of Putin. Republican Patriots: Where are you???