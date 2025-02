Dodik zaprijetio radikalnim mjerama: "Godinama smo pritisnuti lažima..."

Na Sudu BiH u srijedu će biti okončano jednogodišnje suđenje čelniku bosanskih Srba Miloradu Dodiku po optužnici koja ga tereti za neprovođenje odluka visokog predstavnika, a Dodik i njegovi najbliži suradnici zaprijetili su "radikalnim mjerama" bude li on proglašen krivim i osuđen.

Posljednje ročište u postupku protiv Dodika i direktora Službenog glasnika Republike Srpske Miloša Lukića predviđeno je za iznošenje završnih riječi tužiteljstva i obrane.

Bude li to okončano tijekom dana sutkinja Sena Uzunović presudu može objaviti odmah ili najkasnije u roku od tri radna dana odnosno do najkasnije do 25. veljače.

Dodik i Lukić optuženi su jer su 2023. godine omogućili objavljivanje u Službenom glasniku dva zakona koje je donio parlament RS iako ih je visoki predstavnik Christian Schmidt prije toga poništio.

Zakoni su poništeni jer su njima u RS-u kanili zabraniti provedbu svih presuda Ustavnog suda BiH kao i odluka visokog predstavnika.

U BiH je nepoštivanje odluka visokog predstavnika kazneno djelo za koje se može dobiti do pet godina zatvora, a osuđujuća presuda u Dodikovu bi slučaju značila i automatsku smjenu s dužnosti predsjednika RS.

Dodik se u ponedjeljak navečer iza zatvorenih vrata u Banjoj Luci sastao s najbližim suradnicima kako bi odlučili što će poduzeti bude li on osuđen.

Nakon toga sastanka medijima je dostavljeno priopćenje puno prijetećih najava u kojima je očekivana presuda Dodiku označena državnim udarom.

"Narodna skupština, vlada i sve institucije RS djelovat će na način da će donijeti radikalne odluke kao odgovor na bilo koju presudu Suda BiH. Također, svi predstavnici srpskog konstitutivnog naroda u RS na razini BiH, kao i svi zaposleni u tijelima BiH povući će se iz zajedničkih institucija i prekinuti rad", stoji u priopćenju.

Dodik i njegovi suradnici među kojima je i predsjedateljica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović konstatirali su kako je bilo kakva presuda Suda BiH pravno nasilje i predstavlja državni udar na BiH i RS te stoga RS na to neće ostati nijema.

Cvijanović je, kao i Dodik, izjavila kako je ohrabrena novim pristupom američke administracije stanju u svijetu. Oboje vjeruju kako će im Trump biti naklonjen pa će moći realizirati bar neke od svojih planova.

"Mi smo pritisnuti godinama lažima koje su plasirali protiv nas, lažima protiv RS, protiv onoga što branimo ovdje. Evo ja vjerujem da će se to promijeniti", kazala je Cvijanović po povratku sa sigurnosne konferencije u Muenchenu gdje je govor američkog potpredsjednika J.D. Vancea izazvao veliku nervozu među europskim dužnosnicima.

Kao prvi konkretni korak u provedbi starih ciljeva u RS-u su najavili odluku da entitetski parlament prijeđe u stalno zasjedanje ne bi li bez zastoja donosio potrebne zakone i odluke.

Kakve bi one mogle biti za sada nije najavljeno no sam Dodik ranije je kazao bi prvi korak mogla biti odluka o odcjepljenju RS od BiH.

"Ako bude takva jedna odluka (osuđujuća presuda), što god tko pričao, istog trenutka imat ćete skupštinsku odluku o izdvajanju iz BiH i referendum o neovisnosti RS-a", izjavio je Dodik u siječnju u intervju za entitetski javni servis RTRS.

U Dodikovu je zaštitu stao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je kazao kako se nada mudrim odlukama suda da ne bi došlo do dalje destabilizacije BiH.

Sličnu je potporu Dodik dobio u ponedjeljak i u Budimpešti od mađarskog premijera Viktora Orbana koji je nakon sastanka dvojice političara kazao kako sada trebaju prestati politički napadi na Dodika i da ga treba prestati kažnjavati.

Dodik je pod sankcijama SAD i Velike Britanije, a prve kaznene mjere uvedene su mu još 2017. godine i to zbog ugrožavanja provedbe Daytonskog sporazuma.

Popis sankcioniranih osoba iz njegova kruga istomišljenika od tada je značajno povećan, a zadnje su sankcije izrečene njegovu ministru unutarnjih poslova Siniši Karanu u siječnju.

Američka je administracija tada objavila kako je Karan bio aktivno uključen u radnu skupinu čiju je uspostavu naložio Dodik sa zadaćom pripreme operativnih planova za odcjepljenje RS od BiH.

