Rusija o Dodiku: "Došao je trenutak istine, može uslijediti točka bez povratka"

Rusija je zatražila raspravu pred Vijećem sigurnosti UN-a o stanju u Bosni i Hercegovini nakon što je Miloradu Dodiku oduzet mandat predsjednika Republike Srpske, a rusko veleposlanstvo u Sarajevu tim se povodom u četvrtak oglasilo izjavom u kojoj su usporedili BiH s "kijevskim režimom".

Ruska misija pri UN-u zatražila je od Paname koja trenutačno predsjedava Vijećem sigurnosti da se tijekom dana održe konzultacije o BiH iza zatvorenih vrata a taj je zahtjev poslan neposredno nakon što je objavljena odluka Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP) da se Dodiku oduzme mandat entitetskog predsjednika na temelju presude Suda BiH kojom je on pravomoćno osuđen na godinu dana zatvora.

Sjednica bi navodno mogla biti održana već u četvrtak u večernjim satima.

Iz ruskog veleposlanstva u Sarajevu u ime Moskve nakon toga su se očitovali izjavom u kojoj su naveli kako je "došao trenutak istine".

Izravno se miješajući u unutarnje poslove BiH, kako su to ranije učinili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i mađarski premijer Viktor Orban, rusko je veleposlanstvo pozvalo na "odbacivanje politizirane presude" Dodiku "koja je progurana pod zapadnim pritiskom".

Ne bude li tako, naveli su, BiH će se svrstati uz države kolektivnog Zapada gdje se, po ocjenama iz Moskve, agencije za provedbu zakona koriste radi uništavanja političkih oponenata.

Taj "vanjski diktat" pretvara BiH u državu nalik "kijevskoj hunti", ocjena je ruske diplomacije pa traže da u BiH mudro sagledaju situaciju kako situacija ne bi izmaknula kontroli.

"Upravo zato ponovo izjavljujemo da je za BiH došao trenutak istine, jer nakon toga može uslijediti točka bez povratka", stoji u ruskoj izjavi.

U obrani Dodika angažirala se i diplomacija Srbije čiji je ministar vanjskih poslova Marko Đurić, koji se nalazi u posjetu Washingtonu, izjavio kako je tijekom susreta s državnim tajnikom Marcom Rubijom zatražio potporu SAD-a za srbijansku politiku, uključujući osporavanje presude Dodiku.

Sam Rubio je u objavi na društvenoj mreži X naveo samo ocjenu kako je važno održati strateški dijalog između SAD-a i Srbije.

Dok čeka okončanje žalbenog postupka na odluku SIP-a na što ima pravo po Izbornom zakonu, Dodik je pak najavio kako će u RS-u organizirati referendum o tome treba li ostati na dužnosti predsjednika RS.

"Meni je mandat dao narod, a SIP samo potvrdio. Dakle, SIP mi ne može oduzeti nešto što mi nije ni dao", izjavio je Dodik.

Iz oporbe su mu poručili kako time samo produbljuje krizu jer ne zna što bi dalje.

Dodik je odmah započeo provoditi i osvetničke mjere prema onima koji podupiru presudu a prva je bila odluka da potpredsjedniku RS iz reda Bošnjaka Ćamilu Durakovića uskrati pravo na savjetnika, stan i službeno vozilo.

"To je presedan i to se nikad nije desilo čak ni potpredsjednicima prije mene koji nisu šutjeli na ovim pozicijama. Dakle, rješenje je došlo odmah danas nakon odluke SIP-a i (njime) se ukida radni status savjetniku kojeg sam dosad imao", pojasnio je Duraković koji drži kako je riječ o Dodikovoj osveti nakon što je Duraković izjavio da se odluke sudova i SIP-a moraju provoditi i poštovati.

Nešto kasnije iz Dodikova ureda su otkazali i korištenje stana koji je Duraković imao na raspolaganju kao potpredsjednik entiteta.

Na ovakav su Dodikov postupak reagirali iz stranke Narod i pravda (NiP) na čijem je čelu ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. Pozvali su na potporu Durakoviću.

"Duraković niti je podizao optužnicu niti donosio presudu protiv Dodika, ali je sasvim očevidno da se bivši predsjednik Dodik u očaju sveti ne prezajući da pri tome krši zakon", naveli su u priopćenju.