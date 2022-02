Mlađi muškarac iz Sarajeva postavio je neslavni rekord po broju neplaćenih kazni za prometne prekršaje pa je sada državi dužan više od milijun kuna, objavili su u četvrtak lokalni mediji.

Muškarac incijala J.F. star 46 godine do danas uopće nije položio vozački ispit, no to mu nije zapreka da vozi automobil kojega nije niti registrirao, a kazne za prekršaje u prometu policija mu ispisuje već godinama, no on ih uopće ne plaća.

Tako je sada u policijskim registrima evidentiran kao osoba koja je počinila 360 prekršaja i za to je dužna državi platiti 280 tisuća konvertibilnih maraka, odnosno više od 1,1 milijuna kuna.

Kako prenosi portal "Dnevnog avaza", samo u proteklih mjesec dana policija je tri puta kontrolirala ovog višestrukog prekršitelja, no to ga nije posebice uznemirilo, a on nastavlja voziti kao da se ništa ne zbiva.

Iz MUP-a Sarajevske županije zatražili su dopuštenje da J.F. oduzmu automobil kojim je počinio prekršaje, no općinski sud za to još nije dao suglasnost.

Prošlog je tjedna još jedan višestruki prekršitelj prometnih propisa koji je ujedno osoba s podebljim kaznenim dosjeom izazvao tešku prometnu nesreću kada je upravljajući luksuznim Porscheom u središtu Sarajeva uslijed bezobzirne vožnje teško ozlijedio 16-godišnjeg dječaka.

Nesreću je prouzročio Benjamin Spahović, ranije osuđivan zbog kaznenih djela poput pljački i nasilničkog ponašanja a ispostavilo je kako je i on do sada "zaradio" gotovo 20 tisuća kuna kazni počinivši 72 prekršaja u prometu.

Spahović je sada u pritvoru a liječnici Kliničkog centra u Sarajevu i dalje se bore za život dječaka za kojega se ispostavilo da je Orhan Tanović, sin proslavljenog redatelja i dobitnika nagrade Oscar Danisa Tanovića.

Dječak koji je zadobio teške ozljede glave opasne po život najstarije je od petoro djece u redateljevoj obitelji koji je u srijedu potvrdio kako mu se sin napokon probudio iz kome.

"Orhan je negdje između jave i sna. Nama ostaje da čekamo i nadamo se", napisao je Tanović na društvenim mrežama.