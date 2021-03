Američki predsjednik Joe Biden u srijedu je rekao da će ruski predsjednik Vladimir Putin uskoro osjetiti posljedice izravnog miješanja u američke predsjedničke izbore 2020. kako bi njihov ishod prevagnuo u korist Donalda Trumpa.

"Platit će cijenu, a kakve će biti posljedice, vidjet ćete uskoro", rekao je Biden za ABC News.

Biden je svoje izjave izrekao nakon izvješća obavještajnih službi u kojem se potkrepljuju optužbe da iza miješanje Rusije u izbore stoji sam predsjednik Putin.

EXCLUSIVE: Pres. Biden told @GStephanopoulos that he agreed Russian President Vladimir Putin is a "killer" and will "pay a price" for interfering in U.S. elections. https://t.co/rIe2ms8sSv pic.twitter.com/VtAGCvF9hp