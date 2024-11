Izrael je poslao u petak dva komercijalna zrakoplova u Nizozemsku po stotine izraelskih nogometnih navijača Maccabija Tel Aviva nakon što su napadnuti na ulicama Amsterdama, što su osudile izraelske i nizozemske vlasti, Europska unija i Ujedinjeni narodi.

Prvi zrakoplov s evakuiranim Izraelcima sletio je u Tel Aviv u petak navečer. Uz redovne letove, u petak i subotu planirani su i posebni evakuacijski letovi, prema glasnogovornici zračnog prijevoznika El Al-a.

Američki predsjednik Joe Biden je u objavi na društvenoj platformi X rekao da napadi "podsjećaju na mračne trenutke u povijesti kada su Židovi bili proganjani". "Moramo se neumorno boriti protiv antisemitizma, gdje god se pojavi", poručio je Biden.

On je dodao da su Sjedinjene Američke Države u kontaktu s izraelskim i nizozemskim dužnosnicima.

The Antisemitic attacks on Israeli soccer fans in Amsterdam are despicable and echo dark moments in history when Jews were persecuted.



We've been in touch with Israeli and Dutch officials and appreciate Dutch authorities’ commitment to holding the perpetrators accountable.



We…