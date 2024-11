Jedna žena, žrtva obiteljskog nasilja, umjesto pomoći nakon bračnog brodoloma, zadnji je udarac dobila od surove administracije. Ne može se zaposliti u predškolskoj ustanovi jer po zakonu i ona kao žrtva i suprug nasilnik imaju zajedno izrečenu mjeru stručne pomoći.

"Recite vi meni što bih ja trebala učiniti i kako da ja ne postanem s druge strane socijalni slučaj ako meni država i institucije ne dopuštaju pravo na rad.

Za ovo treba hrabrosti, ja sam ju dugo skupljala, ja sam dugo trpjela, i onda kad žrtva nađe način, smogne snage da izađe iz tog odnosa, da se iseli, da se makne, doživljava institucionalno nasilje. Ne može se zaposliti, nasilnik ju konstantno prijavljuje", ispričala je svoje teško iskustvo hrabra žena.

S ciljem rješavanja ovog gorućeg pitanja udruge su se za pomoć obratile Vladi.

"Osim obiteljskog zakona koji je puno kompleksniji za izmijeniti, zahtijevamo trenutno brisanje članka 25. stavka 10. iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Dakle, žene kojima se te mjere ponavljam, posve nepotrebno izriču, ne samo da se ne mogu zaposliti u predškolskom odgoju, nego ako su tamo i zaposlene - dobit će otkaz", upozorila je Ana Pecotić iz inicijative "Spasi me".

Kada dobiju otkaz, zbog nemogućnosti financijske brige za djecu prijeti im i gubitak skrbništva te se nalaze u bezizlaznoj situaciji zbog odredbe u zakonu koja je imala drugu namjeru.

"Nešto što je trebalo dovesti do toga da zaštitimo djecu koja pohađaju ustanove predškolskog odgoja, ovaj put oštećuje se zapravo neke žene koje bi željele u tom sustavu raditi.

Mogu li one dignuti ustavnu tužbu? Mislim da prema sadašnjem stanju stvari one su nažalost žrtva zakonske odredbe. To predstavlja zakonsku prepreku. Tu odredbu treba brisati", smatra i Viktor Gotovac s Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Komentar su dala i nadležna ministarstva.

"O navedenim zahtjevima Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih i Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u narednom razdoblju razgovarat će s relevantnim dionicima, a sve s ciljem pronalaženja konstruktivnih rješenja", priopćeno je.

Udruge, kao i žrtve nasilja, ističu kako se nadaju skorim razgovorima s vladajućima i rješavanju problema.

