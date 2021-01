Senator Bernie Sanders na inauguraciju Joea Bidena, 46. američkog predsjednika, došao je odjeven ležernije od ostalih uzvanika, a najveću pažnju privukle su njegove velike, tople, šarene rukavice.

Nakon inauguracije američkog predsjednika fotografije senatora Bernija Sandersa postale su viralne.

Mnogi korisnici društvenih mreža oduševljeni su njegovim ležernim stilom odjevanja kojim je dao do znanja da mu je toplina i udobnost važnija od elegancije, a pohvalili su i njegovo poštivanje distance, to jest, epidemioloških mjera.

Sanders je na rukama imao debele, šarene rukavice od recikliranih materijala koje je dobio prije divje godine tijekom kampanje od učiteljice iz Vermonta, Jen Ellis. Ona ih izrađuje od starih džempera i oblaže flisom od recikliranih plastičnih boca.

Fotografije Sandersa ubrzo su pretvorene u memeove koji se šire društvenim mrežama.

Thanks for watching my table Bernie. pic.twitter.com/VKahCThFwg

I made this Bernie sitting meme to contribute to the cause pic.twitter.com/kvHADLRFJI