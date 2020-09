Berlinska bolnica u kojoj je ruski oporbenjak hospitaliziran na Twitteru je objavila kako mu se zdravstveno stanje poboljšava. Njemačka tvrdi da je otrovan novičokom, a službena Rusija niječe bilo kakvu umiješanost.

Ruski političar Aleksej Navaljni probudio se iz inducirane kome i stanje mu se poboljšalo, javili su iz berlinske bolnice u kojoj je hospitaliziran nakon, vjeruje se, trovanja novičokom.

"Skidamo ga s mehaničke ventilacije. Odgovara na verbalne podražaje", objavila je bolnica na Twitteru.

1/2 🇬🇧 The condition of Alexei #Navalny has improved. The patient has been removed from his medically induced coma and is being weaned off mechanical ventilation. He is responding to verbal stimuli.