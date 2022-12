U Beogradu u ponedjeljak počinje suđenje četvorici hrvatskih pilota. Optuženi su za ratni zločin.

U Beogradu počinje suđenje hrvatskim vojnim pilotima. Optuženi su za ratni zločin tijekom akcije Oluja u kolovozu 1995. godine.

Vladimira Mikca, Zdenka Radulja, Željka Jelenića i Danijela Borovića srpsko tužiteljstvo tereti za raketiranje kolone izbjeglica na Petrovačkoj cesti u BIH i ubojstvo 13 civila.

Jedan od njih, umirovljeni hrvatski pilot Danijel Borović, kojem bi se trebalo suditi u odsutnosti kaže kako nitko od njih nije u kontaktu s odvjetnikom kojeg su dobili po službenoj dužnosti.

Odbacuje optužbe, ne priznaje postupak i traži da se utvrde sve pravne činjenice.

Početak suđenja u nedjelju je komentirao predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

Vezano za pripremno ročište koje za hrvatske pilote u ponedjeljak počinje u Beogradu, rekao je da ne očekuje pošteno suđenje niti ga priznaju.

"Mi ćemo zaštiti naše pilote, kao što smo govorili, ovdje se radi o jednoj političkoj odluci, Srbija ima svojih problema i iz toga razloga pokrenula je taj proces, kazao je Jandroković.

Hrvatska ovo suđenje ne priznaje, u niz je navrata kazao premijer Andrej Plenković.

Govoreći o suđenju, kazao je kako je to "za nas nepostojeći proces, farsa, orkestriran potez 20 godina kasnije. To za nas ne postoji. Ako dođe do presude, neće se dogoditi ništa jer mi taj proces ne priznajemo".