Barbados želi ukloniti britansku kraljicu Elizabetu s čela države i želi postati republika, priopćila je u srijedu vlada te karipske države.

Bivša britanska kolonija koja je stekla neovisnost 1966. zadržala je službenu vezu s britanskom monarhijom, poput nekih drugih zemalja koje su nekada također bile dio britanskog imperija.

"Došlo je vrijeme da u potpunosti napustimo našu kolonijalnu prošlost", rekla je guvernerica Barbadosa Sandra Mason u govoru u ime premijerke Mije Mottley.

"Stanovnici žele na čelu države vidjeti nekoga s Barbadosa. To je krajnji izraz povjerenja u to tko smo i što možemo postići. Stoga će Barbados poduzeti sljedeći logični korak prema punoj suverenosti i do 55. godišnjice neovisnosti postati republika", kazala je guvernerica.

Ta godišnjica će se obilježiti u studenom sljedeće godine.